الأشغال: إغلاق الطريق الخلفي للعقبة جزئيا وتحويل السير إثر انقلاب صهريج

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الوكيل الإخباري- تتعامل كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان ومنذ منتصف الليلة الماضية مع حادث انقلاب صهريج محمل بمادة حامض الكبريت على طريق العقبة الخلفي، الذي تم إغلاقه جزئيا وتحويل السير على الاتجاه المقابل. اضافة اعلان





وتقوم كوادر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الموانئ وكوادر الدفاع المدني والشرطة بتأمين موقع الصهريج وتنظيم حركة المرور بانتظار قيام الأجهزة المختصة بتفريغ حمولة الصهريج.