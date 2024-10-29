الأشغال: إغلاق الطريق الخلفي للعقبة جزئيا وتحويل السير إثر انقلاب صهريج

وتقوم كوادر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الموانئ وكوادر الدفاع المدني والشرطة بتأمين موقع الصهريج وتنظيم حركة المرور بانتظار قيام الأجهزة المختصة بتفريغ حمولة الصهريج.
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