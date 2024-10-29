 
الثلاثاء 2024-10-29 01:13 م
 

الأشغال: إغلاق الطريق الخلفي للعقبة جزئيا وتحويل السير إثر انقلاب صهريج

من موقع الحادث
من موقع الحادث
الثلاثاء، 29-10-2024 11:22 ص
الوكيل الإخباري- تتعامل كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان ومنذ منتصف الليلة الماضية مع حادث انقلاب صهريج محمل بمادة حامض الكبريت على طريق العقبة الخلفي، الذي تم إغلاقه جزئيا وتحويل السير على الاتجاه المقابل.اضافة اعلان


وتقوم كوادر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الموانئ وكوادر الدفاع المدني والشرطة بتأمين موقع الصهريج وتنظيم حركة المرور بانتظار قيام الأجهزة المختصة بتفريغ حمولة الصهريج.
 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية استكمال الربط الإلكتروني مع 36 بعثة دبلوماسية تقدم خدمات جوازات السفر

قصف على غزة

فلسطين "حماس": مجزرة بيت لاهيا إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني

علما الأردن والولايات المتحدة

اقتصاد محلي 674 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا خلال 8 أشهر

وزارة المياه

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

جانل

عربي ودولي استخبارات سيئول ترصد نشاط "الابنة المحترمة" لزعيم كوريا الشمالية

حسن يوسف

فن ومشاهير وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف

ا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الأربعاء



 


الأكثر مشاهدة