الأشغال: إنجاز 32 مشروعا واستمرار العمل في 70 مشروعا وعطاء بمختلف المناطق

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الوكيل الإخباري- أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال النصف الأول من العام الحالي، 32 مشروعا في قطاعي الطرق والأبنية، فيما تواصل تنفيذ 70 مشروعا وعطاء في مختلف المناطق. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة، إن قيمة المشاريع المنجزة في قطاع الأبنية بلغت 41.9 مليون دينار، فيما يجري تنفيذ 62 مشروعا بقيمة تقارب 231.7 مليون دينار، إلى جانب مواصلة تنفيذ 8 عطاءات لصيانة وتأهيل الطرق.



وأكد محارمة، أن إنجاز مديرية صيانة الطرق والجسور ومديريات الأشغال في المحافظات بلغ خلال النصف الأول من العام 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق، حيث شملت المشاريع المنجزة أعمال صيانة وتأهيل لعدد من الطرق الحيوية في محافظات اربد والبلقاء والمفرق وعجلون والعقبة والكرك والعاصمة، إضافة إلى صيانة طرق رئيسية في إقليم الوسط، ومعالجة أضرار الطريق رقم (90) في العقبة، وتنفيذ أعمال حماية على طريقي وادي نميرة ووادي عربة في الكرك، وإنشاء ممرات للمشاة، وتوسعة طرق، وتحسين تقاطعات مرورية ومعالجة انهيارات، وتنفيذ عبارات صندوقية.



وتواصل الوزارة تنفيذ 8 عطاءات تشمل معالجة الانزلاقات على طريق مادبا–الموجب، وصيانة الطريق المؤدي إلى النفق الحديدي في العقبة، وصيانة أجزاء من طريق بغداد الدولي في المفرق، واستكمال توسعة طريق كفرنجة – وادي الطواحين في عجلون، إلى جانب تنفيذ برامج لصيانة الخلطات الإسفلتية، وحماية الطرق، وتصريف مياه الأمطار في إقليمي الشمال والوسط، وتوريد عناصر خرسانية مسبقة الصب، وإنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية على طريق المطار في العاصمة.



وفي قطاع الأبنية، أنجزت الوزارة خلال الفترة ذاتها 22 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 41.9 مليون دينار، توزعت على 15 مشروعا في القطاع التربوي بقيمة 34.1 مليون دينار، ومشروع واحد في القطاع الصحي بقيمة 3.5 مليون دينار، إضافة إلى 6 مشاريع للأبنية الحكومية بقيمة 4.2 مليون دينار.



ووفق المحارمة، تنفذ الوزارة حاليا 62 مشروعا بقيمة إجمالية تقارب 231.7 مليون دينار، منها 31 مشروعا في القطاع التربوي بقيمة 91 مليون دينار، و13 مشروعا في القطاع الصحي بقيمة 100.2 مليون دينار و 18 مشروعا للأبنية الحكومية بقيمة 40.5 مليون دينار.



كما أنجزت الوزارة دراسة وتجهيز وثائق عطاءات 43 مشروعا وأحالتها إلى إجراءات الشراء، بقيمة إجمالية بلغت 116.4 مليون دينار، فيما استكملت دراسة 8 مشاريع وسلمتها إلى الجهات المالكة بقيمة 14.8 مليون دينار، في حين يبلغ عدد المشاريع قيد الدراسة والمقرر طرحها حتى نهاية العام 97 مشروعا بكلفة تقديرية تقارب 311 مليون دينار.





