الأشغال: إنهاء أعمال مشروع تنظيم وتحسين مدخل مدينة الأزرق

كما شمل المشروع استبدال الطبقة الخرسانية الموجودة داخل الجزر الوسطية والمثلثية القائمة بالبلاط من نوع (enterlock) وإزالة الجزيرة الجانبية الواقعة على يمين الطريق للقادم من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بطول (12) م تقريبا وتنفيذ أعمال التوسعة على يمين الطريق وتزويد الموقع بشواخص وعواكس مرورية وتنفيذ أعمال الدهان على جانبي الطريق مع إشارات ارشادية للمنطقة وتضمنت الأعمال العديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا.
وتمكنت وزارة الأشغال من إنهاء العمل في هذا المشروع قبل أسبوعين من موعد تنفيذ الأعمال حيث بوشرت الأعمال في الموقع في آخر شهر حزيران الماضي وكان من المقرر أن تستمر وفق وثائق العطاء حتى نهاية شهر تشرين الثاني
ويهدف المشروع الى تنظيم مدخل الأزرق أمام المحلات التجارية على طريق الأزرق الجنوبي والذي يعد من الطرق الحيوية والمهمة في المملكة كونه الطريق الرئيسي للعبور الى بوابة المنطقة والحدود السعودية الذي يربط محافظة العقبة وميناؤها بالعاصمة عمّان وبمختلف محافظات المملكة.
وجاء هذا المشروع ضمن مشروع الأزرق الشمولي التنموي والذي يشمل مواقع عدة، بهدف تحسين مدخل منطقة الأزرق ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة عناصر السلامة المرورية في المنطقة وإضفاء طابع جمالي يتلاءم مع طبيعة المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 أخرين
-
عقل يتحدث عن أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل
-
رئيس الديوان الملكي يزور مندوبا عن الملك مصابي الأمن العام جراء حادثة الرابية
-
حسان والفراية والمعايطة يعودون مصابي الأمن العام
-
تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني لبناني
-
موعد بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج - رابط
-
الأمن: مطلق العيارات النارية لديه سجل جرمي ومطلوب على قضايا عدة أبرزها المخدرات
-
وقف ضخ مياه الديسي عن مناطق في عمّان والزرقاء لمدة 72 ساعة