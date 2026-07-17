​الأشغال: استكمال أعمال الصيانة لطريق إربد - الأغوار السبت

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الجمعة، بدء أعمال استكمال صيانة أجزاء جديدة من طريق إربد - الأغوار (شارع السلام)، وذلك اعتباراً السبت.

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ويأتي هذا المشروع استمرارية لخطة أعمال الصيانة الشاملة للطريق التي انطلقت خلال 2025، حيث تستمر الأعمال لحين إنهاء صيانة كافة أجزاء هذا الطريق الحيوي، لرفع كفاءته التشغيلية، وضمان سلامة مرتاديه.



وسيبدأ العمل من نقطة نهاية الأعمال المنفذة 2025 باتجاه جسر الشونة الشمالية في كلا الاتجاهين وبطول تقريبي يصل إلى 10 كيلومترات، وذلك من خلال العطاءات المركزية الخاصة بصيانة الخلطات الإسفلتية والمنشآت المائية والطرق الرئيسية في إقليم الشمال.



وتشتمل حزمة الأعمال على إزالة الخلطات الإسفلتية القائمة، وتنفيذ أخرى جديدة محسنة بمادة البوليمر، وتطبيق أعمال السلامة المرورية المتكاملة من دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، بالإضافة إلى صيانة جسر الشونة الشمالية من خلال استبدال فواصل التمدد التالفة وصيانة الحواجز الجانبية وإجراء المعالجات الإنشائية اللازمة.



وفيما يتعلق بتحويلات السير، أكدت الوزارة أنه سيتم تنفيذها بالتعاون المباشر مع مديرية الأمن العام ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على إنسيابية الحركة من خلال العمل على مراحل متتابعة، واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بكافة عناصر السلامة والشواخص التحذيرية الكافية.