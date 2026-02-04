واشتمل المشروع وفق بيان للوزارة اليوم الأربعاء، على تنفيذ خطوط تصريف رئيسية موازية للخطوط القائمة وإنشاء مناهل تصريف وتفتيش جديدة، وتنفيذ أعمال الحفريات والردميات وإعادة الأوضاع حسب المواصفات الفنية المعتمدة، كما تضمن العمل إجراء صيانة دقيقة للمنشآت المائية داخل النفق وفي المناطق المجاورة له لضمان تدفق سلس ومستمر لمياه الأمطار دون عوائق.
ويأتي هذا المشروع استجابة للمشاكل المتكررة التي كان يعاني منها "نفق حوشا" خلال مواسم الشتاء، والتي كانت تؤثر سلباً على انسيابية حركة المرور وسلامة المواطنين، مما يساهم اليوم في تعزيز البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية في هذه المنطقة الحيوية، خاصة وأن النفق يمثل منشأة استراتيجية على طريق إربد- المفرق.
يشار إلى أن هذا المشروع يضع حلاً نهائياً وجذرياً لمشكلة تجمع المياه التي شهدها النفق في سنوات سابقة، وهو يندرج ضمن سلسلة المشاريع التطويرية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان لرفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في مختلف محافظات المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
"الأشغال": الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار وصيانة "نفق حوشا" في المفرق
-
مجلس الوزراء يُقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلْكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م
-
عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية
-
اتفاقية بين بلدية مادبا وبنك تنمية المدن والقرى لجدولة المديونية
-
الملك حول التطورات المرتبطة بإيران: موقف الأردن داعم للدبلوماسية والحوار
-
"إقليم البترا" تناقش إنجازات "شؤون المحمية الأثرية"
-
الملك يستقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية
-
الحنيطي: التعاون العسكري مع مصر نموذج للعمل المشترك