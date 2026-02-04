الأشغال: الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار وصيانة "نفق حوشا" في المفرق

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن انتهاء تنفيذ مشروع تحسين نظام تصريف مياه الأمطار وإجراء صيانة شاملة لجسر الشيخ سعود القاضي "نفق حوشا" في محافظة المفرق، والذي بلغت كلفته الإجمالية نصف مليون دينار، وتم إنجازه ضمن المدة العقدية المحددة.

واشتمل المشروع وفق بيان للوزارة اليوم الأربعاء، على تنفيذ خطوط تصريف رئيسية موازية للخطوط القائمة وإنشاء مناهل تصريف وتفتيش جديدة، وتنفيذ أعمال الحفريات والردميات وإعادة الأوضاع حسب المواصفات الفنية المعتمدة، كما تضمن العمل إجراء صيانة دقيقة للمنشآت المائية داخل النفق وفي المناطق المجاورة له لضمان تدفق سلس ومستمر لمياه الأمطار دون عوائق.



ويأتي هذا المشروع استجابة للمشاكل المتكررة التي كان يعاني منها "نفق حوشا" خلال مواسم الشتاء، والتي كانت تؤثر سلباً على انسيابية حركة المرور وسلامة المواطنين، مما يساهم اليوم في تعزيز البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية في هذه المنطقة الحيوية، خاصة وأن النفق يمثل منشأة استراتيجية على طريق إربد- المفرق.