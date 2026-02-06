الجمعة 2026-02-06
07:40 م
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
سلطة وادي الأردن تبدأ تنفيذ أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس- الشونة الجنوبية
الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
وزير الصحة: بروتوكول علاج الجلطات أنقذ حياة 20 مريضاً في 4 أيام
وفاة شخص إثر سقوطه من عمارة سكنية في إربد
رم: رسم الـ 20 دينار على دخول المركبات الى المحمية فقط
فلسطين
فلسطين
عشرات آلاف المصلين يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة
قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة
ملاعب
ملاعب
الحسين إربد يتصدر دوري المحترفين مؤقتا
عاجل : بند سري في عقد كريستيانو رونالدو يسمح له بالرحيل عن النصر
حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
"جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور لأول مرة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2026
75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025
بنك الاتحاد يستضيف أكاديمية التحالف المالي للمرأة لأول مرة في الأردن
أعلن معنا
المزيد
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
مهرجان جرش
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
مهرجان جرش
☰
تواصل معنا.. لحظة بلحظة
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
مهرجان جرش
×