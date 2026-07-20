"الأشغال": العمل جار على تنفيذ 14 مشروعا في قطاعات صحية وتعليمية

08:22 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تنفذ حاليا 14 مشروعا حكوميا وخدميا في مختلف محافظات المملكة ضمن خطتها للعام 2026، والتي تشمل قطاعات الصحة والأبنية الحكومية والعدلية والتعليمية، إضافة إلى مشاريع تأهيل المباني الحكومية لتلبية متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع وطنية استراتيجية. اضافة اعلان





وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر المحارمة ، إن الوزارة تهدف في هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية الحكومية، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن تنفيذ هذه المشاريع يجري وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية والبرامج الزمنية المعتمدة.



وأشار إلى أن القطاع الصحي يحظى بجانب مهم من مشاريع الوزارة، حيث تنفذ حاليا 8 مشاريع، من أبرزها مشروع استحداث قسم العمليات والعناية الحثيثة والقلبية وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير فيصل بمحافظة الزرقاء، والذي يتضمن إنشاء مبنى جديد مكون من خمسة طوابق بمساحة تقارب 5,886 مترا مربعا، إلى جانب إعادة تأهيل أجزاء من المبنى القائم بمساحة 2,428 مترا مربعا، وإنشاء مهبط جديد للطائرات، وتنفيذ أعمال تطوير للموقع العام ومواقف المركبات، بما يعزز جاهزية المستشفى وقدرته على تقديم خدمات صحية متقدمة.



وبين المحارمة أن الوزارة تواصل كذلك تنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد في مستشفى الأميرة منى، والذي يتكون من 9 طوابق بمساحة إنشائية تقارب 21,675 مترا مربعا، وبطاقة استيعابية تبلغ 106 أسرة، إضافة إلى مشروع مستودعات ياجوز الذي يهدف إلى تطوير مرافق التخزين والخدمات المساندة للقطاع الصحي.



وأوضح أن الوزارة تنفذ خمسة مراكز صحية بتمويل من شركة البوتاس العربية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مركز صحي زحوم 83%، ومركز صحي أبو سيدو 82%، ومركز صحي عين بني حسن 56%، ومركز صحي السيلة 55%، ومركز صحي الرقيم 51%، لافتا إلى أن مركز صحي زحوم سيكون أول هذه المشاريع دخولا إلى الخدمة، يليه مركز صحي أبو سيدو وفق البرامج الزمنية المعتمدة.





