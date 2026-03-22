الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يؤكد نجاعة المعالجات الفنية والهندسية

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة، إن انخفاض عدد البلاغات خلال المنخفض الجوي الأخير، رغم طول مدتها، يعكس فاعلية المعالجات الفنية والهندسية التي نفذتها الوزارة خلال الأسابيع الماضية، خصوصًا في الفترة التي انقطعت فيها الأمطار، إلى جانب فاعلية خطة الطوارئ المعتمدة للموسم الشتوي الحالي.

وأكد المحارمة أن الاستعداد المسبق وتهيئة المتطلبات اللوجستية، إلى جانب برامج التدريب، ساهم في تعزيز جاهزية كوادر الوزارة وإثبات فعالية خطة الطوارئ، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاملت مع الحالة الجوية وفق خطة الطوارئ المتوسطة، من خلال انتشار الفرق الميدانية والآليات في مختلف مناطق المملكة بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة وحجم البلاغات الواردة.



وأشار إلى أن كوادر الوزارة تواجدت في الميدان منذ صباح يوم الأربعاء الماضي، وواصلت عملها خلال فترة عيد الفطر في تفقد الطرق ومجاري السيول والأودية والتعامل مع البلاغات الواردة أولًا بأول.



وبلغ عدد البلاغات التي تم التعامل معها خلال الفترة من عصر يوم الأربعاء الماضي ولغاية الساعة 12 ظهر اليوم الأحد 29 بلاغًا، إضافة إلى عدد من البلاغات الروتينية المتعلقة بأعطال الإنارة والإشارات الضوئية وحوادث السير، فيما واصلت كوادر الوزارة تنفيذ جولات تفقدية اعتيادية وعلى مدار الساعة لمتابعة حالة الطرق والعبارات ضمن مناطق الاختصاص.



وبحسب التقرير، فقد تم التعامل مع 25 بلاغًا من عصر الأربعاء ولغاية عصر الجمعة، في حين تم التعامل مع 4 بلاغات فقط من بعد عصر الجمعة ولغاية ظهر اليوم الأحد، ما يشير إلى انخفاض ملحوظ في عدد البلاغات مقارنة بالمنخفضات الجوية السابقة.



وفي تفاصيل البلاغات، تعاملت مديرية أشغال إربد مع تساقط للحجارة وانجراف للأتربة على طريق الشجرة المغير في لواء الرمثا، فيما تعاملت مديرية أشغال جرش مع ارتفاع منسوب المياه في منطقة القيروان نتيجة عدم استيعاب العبارة لكميات المياه الجارية.



وفي البلقاء، جرى التعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت بالقرب من بلدية سويمة باستخدام آليات البلدية لقربها من الموقع، بينما تعاملت مديرية أشغال العاصمة مع ارتفاع منسوب المياه تحت جسر أرينبا على الطريق الصحراوي.



أما في مادبا، فقد جرى التعامل مع انجراف للطمي والحصى على الطريق الملوكي في منطقة الوالة، وانجرافات للأتربة والحجارة على طريق ماعين، وانجرافات للأتربة على سطح طريق البحر الميت، وانجراف للأتربة والحصى على الزارة، وانجرافات للأتربة والحجارة على طريق الفيصلية – عيون موسى. كما تم التعامل مع انزلاق للأتربة على طريق حمامات ماعين – عجيرمان أدى إلى دفع جدار الجابيون وانقلابه على الطريق وإغلاقه جزئيًا لمسافة 20 مترًا، قبل تنظيف الطريق وإعادة فتحه أمام حركة السير.



وفي الكرك، تم التعامل مع انجرافات محدودة بسبب ارتفاع منسوب المياه على طريق الأغوار، وارتفاع منسوب مياه وانجراف للطمي على طريق وادي الكرك، وانجراف للتراب والحصى تسبب بإغلاق جزئي للطريق في منطقة عين سارة، وانجراف كبير للحجارة والأتربة تسبب بإغلاق جزئي لطريق الكرك – الأغوار، إلى جانب إغلاق طريق العراق بسبب انجرافات للحجارة وارتفاع منسوب المياه، وارتفاع منسوب المياه على إشارة كلية الكرك، والتعامل مع انجرافات للطمي على طريقي الحسينية وذات راس – العينا، فضلًا عن رصد ملاحظات فنية على المنشآت المائية في منطقة العراق.



وفي الطفيلة، تم التعامل مع انجرافات للطمي على سطح طريق الطفيلة – الكرك، وتساقط للحجارة في منطقة القادسية، ووجود طمي على طريق عيمة – ضباعا، إضافة إلى انهيار جزء من طريق الطفيلة – الكرك بطول يقارب 125 مترًا، حيث جرى عمل تحويلة وفتحها أمام السير.



كما تم التعامل مع بلاغ إغلاق طريق زراعي يؤدي إلى منطقة مزارع مواشٍ في المنصورة – بقيع البلان، وجرى تنفيذ حل مؤقت لحين تشكيل لجنة للكشف على الموقع ودراسة إنشاء عبارة، وتم فتح الطريق بشكل مؤقت. كذلك تعاملت الكوادر مع تراكم للطمي والحجارة على الطريق الملوكي.



وفي معان، تم التعامل مع ارتفاع منسوب المياه على الطريق الصحراوي، وارتفاع منسوب المياه على طريق أوهيدا، وارتفاع منسوب المياه والطمي على طريق الفجيج، إضافة إلى تجمع للطمي في موقعين على الطرق الزراعية في لواء الحسينية.