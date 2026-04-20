الإثنين 2026-04-20 12:09 م

الأشغال: بدء العمل بجزء جديد من المرحلة الثالثة لطريق اربد الدائري

الإثنين، 20-04-2026 10:17 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم، بتنفيذ الأعمال الترابية للجزء الثاني من المرحلة الثالثة لمشروع طريق إربد الدائري، ضمن خطتها الاستراتيجية لاستكمال هذا الشريان الحيوي الذي يمثل أحد أهم المشاريع الحيوية في محافظة إربد والمملكة ككل.اضافة اعلان


وتشمل أعمال المشروع تنفيذ وإنجاز المسار الممتد من نهاية طريق إربد الدائري القائم وصولاً إلى تقاطع كتم، بما يتضمنه ذلك من أعمال ترابية وإنشاء للعبارات الصندوقية، بالإضافة إلى إنشاء ممر سفلي (نفق) بطول 28 متراً على طريق شطنا، كما يتضمن العمل إنشاء طريق شطنا المحلي وتجهيزه بالكامل من أعمال ترابية وفرشيات وخلطة إسفلتية، فضلاً عن إنجاز الفرشيات والخلطة الإسفلتية الخاصة بالرامبات (1 و 2) التابعة لتقاطع كتم.

ويأتي استكمال هذا المشروع استجابةً لضرورة تخفيف الضغط المروري عن قلب مدينة إربد من خلال توفير مسار دائري يربط مداخلها ومخارجها، مما يضمن انسيابية الحركة ورفع كفاءة السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة للسكان، حيث سيعمل الطريق عند اكتماله كشريان رئيسي يربط شمال المملكة بوسطها وجنوبها، ويدعم القطاعات التجارية والزراعية والسياحية، ويسهم في دمج الاقتصاد الريفي بالتنمية الوطنية وتوفير فرص استثمارية مستدامة.

هذا وتؤكد الوزارة على الإخوة المواطنين ومستخدمي الطريق ضرورة الالتزام التام بالشواخص التحذيرية والإرشادية واتباع تعليمات كوادر مديرية الأمن العام في الموقع، وذلك حفاظاً على السلامة العامة طيلة فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية.
 
 


أحدث الأخبار

فيديو الوكيل الغذاء والدواء: منتجات بروتين الرياضيين في الأردن آمنة ولا يوجد بالاسواق من المواد التي صدر تحذير حولها بالولايات المتحدة

أضرار المقالي على صحة الإنسان

أضرار المقالي على صحة الإنسان

أخبار محلية وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمشروع مساكن الأسر العفيفة في دير علا

ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟

طب وصحة ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟

الأمن: أخبار خطف الأطفال إشاعات وتضليل للرأي العام

أخبار محلية الأمن: أخبار خطف الأطفال إشاعات وتضليل للرأي العام

زلزال قوي يضرب شمال اليابان وتحذيرات من تسونامي بارتفاع 3 أمتار

عربي ودولي زلزال قوي يضرب شمال اليابان وتحذيرات من تسونامي بارتفاع 3 أمتار

عربي ودولي إيران: لا خطة لدينا حتى الآن للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات

أخبار محلية ندوة في جامعة مؤتة الثلاثاء بعنوان "كرك الهيّة ودورها في بناء السردية"



 
 






الأكثر مشاهدة

 