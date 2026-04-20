الأشغال: بدء العمل بجزء جديد من المرحلة الثالثة لطريق اربد الدائري

10:17 ص

الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم، بتنفيذ الأعمال الترابية للجزء الثاني من المرحلة الثالثة لمشروع طريق إربد الدائري، ضمن خطتها الاستراتيجية لاستكمال هذا الشريان الحيوي الذي يمثل أحد أهم المشاريع الحيوية في محافظة إربد والمملكة ككل.





وتشمل أعمال المشروع تنفيذ وإنجاز المسار الممتد من نهاية طريق إربد الدائري القائم وصولاً إلى تقاطع كتم، بما يتضمنه ذلك من أعمال ترابية وإنشاء للعبارات الصندوقية، بالإضافة إلى إنشاء ممر سفلي (نفق) بطول 28 متراً على طريق شطنا، كما يتضمن العمل إنشاء طريق شطنا المحلي وتجهيزه بالكامل من أعمال ترابية وفرشيات وخلطة إسفلتية، فضلاً عن إنجاز الفرشيات والخلطة الإسفلتية الخاصة بالرامبات (1 و 2) التابعة لتقاطع كتم.



ويأتي استكمال هذا المشروع استجابةً لضرورة تخفيف الضغط المروري عن قلب مدينة إربد من خلال توفير مسار دائري يربط مداخلها ومخارجها، مما يضمن انسيابية الحركة ورفع كفاءة السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة للسكان، حيث سيعمل الطريق عند اكتماله كشريان رئيسي يربط شمال المملكة بوسطها وجنوبها، ويدعم القطاعات التجارية والزراعية والسياحية، ويسهم في دمج الاقتصاد الريفي بالتنمية الوطنية وتوفير فرص استثمارية مستدامة.



هذا وتؤكد الوزارة على الإخوة المواطنين ومستخدمي الطريق ضرورة الالتزام التام بالشواخص التحذيرية والإرشادية واتباع تعليمات كوادر مديرية الأمن العام في الموقع، وذلك حفاظاً على السلامة العامة طيلة فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية.





