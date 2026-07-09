الأشغال: بدء صيانة طريق مأدبا الغربي صباح الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال الصيانة على طريق مأدبا الغربي، في المنطقة الممتدة من جسر الدخان باتجاه مأدبا، اعتباراً من صباح الجمعة.

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وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروع صيانة الخلطات الإسفلتية، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية، وحمايات المنشآت المائية، وتصريف مياه الأمطار على عدد من الطرق الرئيسية ضمن إقليم الوسط، والذي يشمل أيضاً طرق: الموقر، والمطار، والسلط الدائري، وطريق السلام/البحر الميت.



ويبلغ زمن تنفيذ المشروع (300) يوم، بكلفة تقديرية تقارب 5.9 مليون دينار. وتشمل الأعمال كشط طبقات الإسفلت القائمة، وإعادة تنفيذ طبقات إسفلتية جديدة وترقيعات، وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية، وحمايات المنشآت المائية، وأعمال تصريف مياه الأمطار، وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.



وفيما يتعلق بتحويلات السير، سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية، ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية؛ من خلال العمل على مراحل متتابعة واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة، علماً أن الأعمال ستنفذ نهاراً من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.



يُذكر أن هذا العطاء يشمل عدة طرق رئيسية في إقليم الوسط، حيث أنهت الوزارة بنجاح مؤخراً أعمال الصيانة المقررة على طريق الموقر (من المدينة التدريبية ولغاية إشارة الفيصلية)، وطريق عمان التنموي (من المطار باتجاه الرصيفة)، وطريق وادي شعيب/جسر الملك حسين، وطريق المطار باتجاه الدوار السابع، إضافة إلى طريق مأدبا/أم العمد، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.