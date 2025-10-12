الأشغال تباشر بإجراء تحسينات على طريق البترول بمحافظة إربد

وبينت الوزارة أنها تسعى لتحسين حال الطريق على الرغم من أنه لا يقع ضمن اختصاصها، وهو طريق غير مستملك وأنشئ منتصف القرن الماضي لخدمة خط "التابلاين"، وهو أحد الطرق التي تربط ألوية الكورة والأغوار الشمالية والطيبة وبني عبيد وقصبة إربد.
ولفتت الوزارة إلى أنها قامت في سنوات سابقة بتوسعة الطريق ليصبح بعرض 8 أمتار حالياً، بعد أن كانت سعته بحدود 3 أمتار فقط، كما استمرت بتأثيث الطريق بإشارات تحذيرية وعلامات مرورية بشكل دوري.
وبينت الوزارة أنه لا توجد أية مؤشرات أو أرقام عن ارتفاع نسبة الحوادث على هذا الطريق قياساً بغيره من الطرق، فيما تشير الدراسات المرورية إلى أن غالبية الحوادث سببها السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ.
ووفقاً لدراسة تم إعدادها للطريق، سيتم خلال الفترة المقبلة تركيب كاميرات مراقبة للسرعة للحد من السرعات الزائدة والتخفيف من الحوادث، كما سيتم إنشاء دوّار ضمن موازنة 2026 على "مثلث البترول" المعروف بمثلث "الجعابي"، بهدف تسهيل حركة المرور وضمان انسيابها.
