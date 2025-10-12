الأحد 2025-10-12 07:15 م
 

الأشغال تباشر بإجراء تحسينات على طريق البترول بمحافظة إربد

الأحد، 12-10-2025 05:13 م
الوكيل الإخباري-   باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم بتركيب مخففات سرعة (مطبات) وتخطيط وتأثيث طريق البترول في محافظة إربد، بهدف تخفيف الحوادث المرورية وضبط السرعات العالية وتأمين سلامة مستخدمي الطريق.اضافة اعلان


وبينت الوزارة أنها تسعى لتحسين حال الطريق على الرغم من أنه لا يقع ضمن اختصاصها، وهو طريق غير مستملك وأنشئ منتصف القرن الماضي لخدمة خط "التابلاين"، وهو أحد الطرق التي تربط ألوية الكورة والأغوار الشمالية والطيبة وبني عبيد وقصبة إربد.

ولفتت الوزارة إلى أنها قامت في سنوات سابقة بتوسعة الطريق ليصبح بعرض 8 أمتار حالياً، بعد أن كانت سعته بحدود 3 أمتار فقط، كما استمرت بتأثيث الطريق بإشارات تحذيرية وعلامات مرورية بشكل دوري.

وبينت الوزارة أنه لا توجد أية مؤشرات أو أرقام عن ارتفاع نسبة الحوادث على هذا الطريق قياساً بغيره من الطرق، فيما تشير الدراسات المرورية إلى أن غالبية الحوادث سببها السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ.

ووفقاً لدراسة تم إعدادها للطريق، سيتم خلال الفترة المقبلة تركيب كاميرات مراقبة للسرعة للحد من السرعات الزائدة والتخفيف من الحوادث، كما سيتم إنشاء دوّار ضمن موازنة 2026 على "مثلث البترول" المعروف بمثلث "الجعابي"، بهدف تسهيل حركة المرور وضمان انسيابها.
 
 
