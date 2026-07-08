الأشغال تبدأ أعمال صيانة طريق المطار ليلا

وتشمل الأعمال كشط طبقات الإسفلت القائمة، ومعالجة الهبوطات والتشققات، وإعادة تنفيذ طبقات إسفلتية جديدة، إضافة إلى أعمال القطع والردم والفرشيات في المواقع المحددة، وتجديد الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية، وصيانة المنشآت المائية ومنظومة تصريف مياه الأمطار، وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
وبالتنسيق مع إدارة السير المركزية وإدارة الدوريات الخارجية، وضعت الوزارة خطة مرورية تضمن انسيابية الحركة من خلال العمل على مراحل متتابعة واستخدام تحويلات مؤقتة مجهزة بكافة الإشارات التحذيرية اللازمة، حيث ستنفذ الأعمال خلال الفترة الليلية تيسيراً على المواطنين، لتكون في الأيام العادية من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، في حين تبدأ يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى العاشرة صباحاً، ويستمر هذا البرنامج الميداني حتى انتهاء المشروع.
يُذكر أن هذا العطاء شمل عدة طرق رئيسية في إقليم الوسط، حيث أنهت الوزارة بنجاح مؤخراً أعمال الصيانة المقررة على طريق الموقر من المدينة التدريبية ولغاية إشارة الفيصلية، وطريق السلام نحو البحر الميت، إضافة إلى طريق السلط الدائري من جسر دبابة ولغاية جسر زي، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.
وتدعو وزارة الأشغال العامة والإسكان الإخوة المواطنين ومستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام التام بالإشارات المرورية والتحذيرية في مواقع العمل، والتقيد بتعليمات الكوادر الميدانية ورجال الأمن العام، اتباعاً لأسس القيادة الآمنة وحفاظاً على سلامة الجميع وضمان إنجاز الأعمال ضمن المدد الزمنية المحددة.
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