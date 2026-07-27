​الأشغال تبدأ الثلاثاء صيانة وتأهيل أجزاء من طريق الأربعين في الرمثا

الوكيل الإخباري- تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل لأجزاء حيويّة من طريق الأربعين في لواء الرمثا، وذلك استمراراً للخطّة الشاملة التي تنفّذها الوزارة لتحديث وصيانة شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة.

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وتأتي هذه الأعمال تنفيذاً للتوجيهات الحكومية الصادرة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الميدانية الأخيرة لمحافظة إربد ومناطق الشمال، حيث تم تكليف وزارة الأشغال بالعمل على هذا الطريق الحيوي الذي يقع تنظيمياً ضمن اختصاص بلدية الرمثا الجديدة.



وتتضمن الأعمال إعادة إنشاء وإعادة تأهيل الجزء الممتد من "إشارة جابر" وصولاً إلى "دوار تقاطع بشرى" بالاتجاهين، إضافة إلى تنفيذ عناصر السلامة المرورية المتكاملة، والتي تشمل دهان المسارب، وتثبيت العواكس الأرضية، وتركيب الشاخصات الإرشادية والتحذيرية الشاملة.



وأوضحت الوزارة أنه بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام، سيتم إغلاق حركة السير المتجهة من دوار بشرى باتجاه إشارة جابر، وتحويل المسار عبر طريق بشرى وشارع الإمام أحمد بن حنبل، مروراً بدوار اليوبيل وشارع الصخرة المشرفة وصولاً إلى دوار الرمثا، ووفق المخطط التنظيمي المعتمد للموقع.