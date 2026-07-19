الأشغال تبدأ اليوم بأعمال صيانة طريق ناعور- أم البساتين

12:18 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء بأعمال استكمال صيانة أجزاء أخرى من طريق ناعور/ أم البساتين، اعتباراً من اليوم الأحد. اضافة اعلان





ويأتي هذا المشروع وفق بيان الوزارة اليوم السبت، استكمالا لخطة أعمال الصيانة الشاملة للطرق، من خلال أعمال العطاء المركزي الخاص بصيانة الخلطات الإسفلتية والمنشآت المائية في إقليم الوسط.



وأوضحت الوزارة ان الأعمال تشمل إزالة الخلطات الإسفلتية القائمة، وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة محسنة بالبوليمر، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية المتكاملة من دهانات الطرق، وتركيب العواكس الأرضية والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة.



وفيما يتعلق بتحويلات السير، أشارت إلى أنه سيتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل على مراحل متتابعة، واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة.



ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية في مواقع العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة وكوادر الأمن العام، واتباع أسس القيادة الآمنة حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين.









