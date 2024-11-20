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الأشغال تبدأ بتحسين البنى التحتية في مركز حدود العمري

مركز حدود العمري
مركز حدود العمري
الأربعاء، 20-11-2024 12:08 م
الوكيل الإخباري-  بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، بإجراء تحسين للبنى التحتية في مركز حدود العمري الذي يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


وجاء ذلك عقب زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن لمركز حدود العمري ، يوم السبت الماضي، والتي تفقد خلالها واقع البنى التحتية في المركز ووجه بإجراء الصيانات اللازمة للموقع، وهو الأمر الذي يسهم بتسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وتطوير البنية التحتية للمركز الحدودي.

وقال الناطق الإعلامي بالوزارة عمر محارمة، إن الأعمال في الموقع تتمثل، بتهيئة الساحات وعمل ممرات لمسارات التفتيش وتنظيم مواقف السيارات وصيانة مداخل ومخارج المركز.

و أشار إلى أن الوزير أبو السمن كان قد بين خلال الجولة أن الحكومة تعد مخططا شموليا لتطوير مختلف المعابر التي تربط الأردن بالدول المجاورة لتكون على سوية عالية تستوعب تنامي أعداد المسافرين نحو المملكة .

بترا
 
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