الأشغال تبدأ تنفيذ مسارات للمشاة والدراجات على طريق المطار

وبيّنت الوزارة أن المشروع يمتد على طول يقارب 400 متر، ويأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وتشجيع أنماط التنقل النشط، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة لمستخدمي الطريق.
وأوضحت أن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاق جزء من طريق الخدمة الأيسر، وذلك ابتداءً من ما بعد جسر مادبا وحتى ما قبل منطقة إيكيا – الأردن، اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2 أيار 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة تُقدّر بنحو 60 يوماً، لحين استكمال الأعمال.
وأكدت الوزارة أن الإغلاق سيقتصر على الطريق الخدمي الموازي للطريق الرئيسي، مما يحد من تأثيره على الحركة المرورية، مشيرةً إلى استمرار انسيابية حركة السير على الطريق الرئيسي خلال فترة تنفيذ المشروع.
