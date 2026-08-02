الأشغال تبدأ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار

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الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين، الممتد من موقع الجسر الحالي وحتى الجانب الآخر، بطول يقارب أربعة كيلومترات، وبكلفة إجمالية تبلغ نحو مليوني دينار. اضافة اعلان





ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطريق من خلال توسعته ليصبح بأربع مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، إلى جانب تنفيذ نظام إنارة حديث يعتمد على أعمدة إنارة مزدوجة الذراع تعمل بالطاقة الشمسية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطريق.



وأكدت الوزارة أن المشروع يكتسب أهمية خاصة، كونه يخدم أحد أبرز المعابر الحدودية في المملكة، والذي يُعد شريانًا حيويًا لحركة المسافرين ونقل البضائع بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، حيث من المتوقع أن يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، واستيعاب الزيادة المتوقعة في أحجام المرور، ورفع كفاءة خدمات النقل والتنقل عبر المعبر.



وتشمل أعمال المشروع إزالة طبقات الإسفلت القائمة وتوسعة الطريق، وإنشاء الجزيرة الوسطية، وتركيب أعمدة الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية، وتنفيذ الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية، إضافة إلى حماية المنشآت المائية وتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار.



وأوضحت الوزارة أن المشروع سيُنفذ وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، بما يضمن جودة التنفيذ واستدامة الخدمة، ويعزز من كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى المعابر الحدودية في المملكة.





