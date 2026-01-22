"الأشغال" تبدأ دراسة توسعة طريق أم قيس - كفر أسد

وأوضح المحارمة الخميس، أن المسار الإجمالي للطريق يبلغ نحو (14) كيلو متراً، ويبدأ من إشارة مثلث كفر أسد، وصولاً إلى تقاطع المنصورة، ومنه باتجاه أم قيس، مبيناً أن الطريق يتسم بمسار متعرج يمر عبر تضاريس جبلية وأودية مختلفة.
وأضاف، أن عرض الطريق الحالي يتراوح ضمن مقاطعه المختلفة بين (6–10) أمتار، ويخدم عدداً من التجمعات السكانية الواقعة على مساره ضمن حدود بلدية الوسطية وبلدية خالد بن الوليد، لافتاً إلى أن الطريق في مجمله غير مفصول بجزيرة وسطية وغير منار.
