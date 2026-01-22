الخميس 2026-01-22 07:19 م

"الأشغال" تبدأ دراسة توسعة طريق أم قيس - كفر أسد

وزارة الأشغال العامة والإسكان
الخميس، 22-01-2026 06:54 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، إن الوزارة باشرت بدراسة موقع طريق أم قيس- كفر أسد، وذلك لتحديد الاحتياجات الفنية والكلف الأولية للمشروع، لاحقاً لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إربد، وتصريحات رئيس الوزراء المتعلقة بمشروع توسعة الطريق الذي يخدم القطاع السياحي.

وأوضح المحارمة الخميس، أن المسار الإجمالي للطريق يبلغ نحو (14) كيلو متراً، ويبدأ من إشارة مثلث كفر أسد، وصولاً إلى تقاطع المنصورة، ومنه باتجاه أم قيس، مبيناً أن الطريق يتسم بمسار متعرج يمر عبر تضاريس جبلية وأودية مختلفة.


وأضاف، أن عرض الطريق الحالي يتراوح ضمن مقاطعه المختلفة بين (6–10) أمتار، ويخدم عدداً من التجمعات السكانية الواقعة على مساره ضمن حدود بلدية الوسطية وبلدية خالد بن الوليد، لافتاً إلى أن الطريق في مجمله غير مفصول بجزيرة وسطية وغير منار.

 
 


