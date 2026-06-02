"الأشغال" تبدأ صيانة طريق المطار ليلاً اعتباراً من الأربعاء

الوكيل الإخباري- تباشر وزارة الأشغال العامة والإسكان ليل غدٍ الأربعاء أعمال صيانة الأجزاء المتضررة من طريق مطار الملكة علياء الدولي، في المنطقة الممتدة من جسر مادبا باتجاه الدوار السابع، وذلك ضمن العطاء المركزي الخاص بصيانة وتأهيل الطرق الرئيسية في إقليم الوسط، والممول بقرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 5.9 مليون دينار. اضافة اعلان





ويأتي البدء بالعمل في طريق المطار بعد مرور شهرين على انطلاق هذا المشروع الحيوي الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى الارتقاء بشبكة الطرق الرئيسية ومواكبة النمو الاقتصادي والعمراني السريع في المملكة، فضلاً عن رفع كفاءة الطرق لتوفير أعلى درجات الأمان والسلامة العامة للمواطنين وتخفيف الاختناقات المرورية، حيث تركز الأعمال على معالجة المقاطع الأكثر تضرراً نتيجة الأحمال المحورية العالية والتطور العمراني في المناطق المحيطة بها.



وكانت الوزارة قد أنهت كافة أعمال الصيانة المقررة على طريق الموقر–الأزرق في المنطقة الواقعة ما بعد إشارة الفيصلية وصولاً إلى مدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية، كما شارفت الكوادر على الانتهاء التام من أعمال التأهيل والصيانة على طريق ممر عمان التنموي (شارع الـ100)، لتنتقل الأعمال نحو طريق المطار، على أن تبدأ الكوادر الفنية لاحقاً بالعمل تباعاً على بقية الطرق الحيوية التي يشملها العطاء في إقليم الوسط، وهي طرق السلط الدائري، وناعور وأم البساتين، ووادي شعيب وجسر الملك حسين، وعمان–السلط، ومادبا الغربي، والطريق الملوكي مادبا–ذيبان–الموجب، وطريق السلام البحر الميت، بالإضافة إلى طريق مادبا أم العمد.



وتشمل العمليات الفنية الجارية كشط الخلطات الإسفلتية القائمة وتنفيذ أخرى ساخنة جديدة، وإجراء أعمال الترقيعات والدهانات الأرضية وتركيب العاكسات وصيانة الكندرين، إلى جانب صيانة الجسور الخرسانية وجسور المشاة، ومعالجة عبارة الهاشمية، بالإضافة إلى معالجة الانهيار والانجراف، وتعزيز هذه الطرق بكافة عناصر السلامة المرورية.



ونظراً للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لطريق المطار وحجم الحركة المرورية الكثيفة عليه، ستعمد الوزارة إلى تنفيذ أعمال الصيانة خلال الفترات الليلية ودون إغلاق الطريق أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية من خلال تحويل اتجاهي السير على أحد المسارب وتأمين كافة عناصر السلامة المرورية واللوحات الإرشادية والتحذيرية فيه، والعمل على المسرب الآخر لحين انتهاء الجزء المطلوب ثم عكس التحويلة المرورية.



وتشدد الوزارة على أهمية وعي وتعاون المواطنين وسالكي الطريق، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح العمل، من خلال التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية والشركاء في مديرية الأمن العام.





