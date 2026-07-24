الأشغال تبدأ غداً بأعمال صيانة طريق السلام - البحر الميت

ويأتي هذا المشروع كاستمرارية لخطة أعمال الصيانة الشاملة للطرق، وذلك من خلال أعمال العطاء المركزي الخاص بصيانة الخلطات الإسفلتية والمنشآت المائية في إقليم الوسط.
حيث تشمل الأعمال إزالة الخلطات الإسفلتية القائمة، وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة محسنة بالبوليمر، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية المتكاملة من دهانات الطرق، وتركيب العواكس الأرضية والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة.
وفيما يتعلق بتحويلات السير، سيتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل على مراحل متتابعة، واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة.
وتدعو وزارة الأشغال العامة والإسكان مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية في مواقع العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة وكوادر الأمن العام، واتباع أسس القيادة الآمنة حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين.
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