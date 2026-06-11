الخميس 2026-06-11 06:21 م

الأشغال تبدأ مشروعا شاملا لصيانة الطرق والمنشآت المائية بإقليم الجنوب

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الأشغال تبدأ مشروعا شاملا لصيانة الطرق والمنشآت المائية بإقليم الجنوب
 
الخميس، 11-06-2026 06:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ عطاء خاص وشامل لصيانة الخلطات الإسفلتية وتنفيذ أعمال السلامة المرورية، بالإضافة إلى إنشاء حمايات للمنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار على عدة طرق رئيسية وحيوية ضمن إقليم الجنوب.

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وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 4 ملايين دينار أردني وبمدة تنفيذ متوقعة تصل إلى 300 يوم.


وتعتمد خطة العمل على عدة محاور رئيسية وضعت لها الوزارة جداول زمنية محددة، حيث ستنطلق الأعمال ميدانياً أولاً على الطريق الصحراوي داخل منطقة القطرانة بطول حوالي ثلاثة كيلومترات في المواقع الأكثر تضرراً اعتباراً من صباح السبت 13حزيران 2026، على أن تشمل المراحل اللاحقة طريق القطرانة والكرك وتحديداً من المنطقة المقابلة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية باتجاه منطقة زحوم، وطريق الأغوار الكرك في منطقة الخرزه، بالإضافة إلى استكمال أعمال إنشاء طريق كثربا الأغوار بطول أربعة كيلومترات، وطريق الجفر الأزرق المعروف بطريق البادية، فضلاً عن طريق الرصيف الملوكي، وجسر الدفاع المدني في معان، وصيانة جسور الموازي الأول والثاني والثالث، ووادي أحيمر ضمن محافظة العقبة، وإنشاء عبارة صندوقية في منطقة السمار.


وتتضمن الخطة حزمة واسعة من الأعمال الهندسية والميدانية التي سيتم تنفيذها وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وتشمل كشط أسطح الطرق المتضررة، ومعالجة الهبوطات الأرضية، وإعادة فرد طبقات إسفلتية جديدة، إلى جانب أعمال القطع والردم والفرشيات لمناطق محددة، وتنفيذ أعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية على طول طرق المشروع.


ولضمان استمرارية الحركة المرورية والحد من الازدحامات، اعتمدت الوزارة بالتعاون والتنسيق المشترك مع إدارة السير المركزية وإدارة الدوريات الخارجية آلية عمل مرنة تضمن تدفق حركة السير بسلاسة ودون أي تأخير طيلة فترة العمل.

 
 


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