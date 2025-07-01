الأشغال: تحسن انسيابية السير على طريق المطار بعد إنجاز طريق الخدمات

الوكيل الإخباري-أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، النتائج الإيجابية لتحسين حركة السير على طريق المطار، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الجزء الأول من مشروع إنشاء طريق خدمات في المقطع الواقع بين وزارة الخارجية ومدخل منطقة مرج الحمام.

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ووفق الوزارة، أثبتت الدراسات المرورية تحسنا ملموسا في انسيابية الحركة المرورية في هذا المحور الحيوي، الذي كان يشهد تداخلا للسير بين مرتادي المنطقة التجارية والطريق الرئيسي نحو مطار الملكة علياء الدولي.



وجاء هذا التحسن بعد إنجاز حزمة من الأعمال شملت إنشاء مسرب خدمات بطول 400 متر وعرض يتراوح بين 9 و11 مترا، ممتدا من مخرج وزارة الخارجية وحتى مخرج محطة المناصير.



وتضمنت هذه الأعمال عمليات القطع والتسوية الشاملة، وأعمال الكشط وفرش خلطة إسفلتية حديثة، وإنشاء جزيرة وسطية بعرض 50 سم. كما تم توسعة طريق المطار الرئيسي (Carriage way) بعرض مسرب وكتف كامل في نفس المقطع، مع العمل حاليا على تأثيثه بدهانات الطرق والعواكس الأرضية.



ولتسهيل اندماج المركبات مع الحركة الرئيسة، تم أيضا إنشاء مسرب تسارع بطول 100 متر يبدأ من مخرج المناصير باتجاه جسر مرج الحمام.



وحرصا على السلامة وتنظيم الحركة، تم تركيب مجموعة من الإشارات الإرشادية والتحذيرية على امتداد مسرب الخدمة الجديد. وفي إطار المشروع ذاته، تجرى حاليا أعمال إنشاء رمبات (مداخل ومخارج) للطريق الفرعي المؤدي إلى منطقة الظهير وبالاتجاهين، بهدف تأمين ربط آمن وسلس مع الطريق الرئيسي.



وشملت الإنجازات كذلك إعادة تأهيل شاملة للجزيرة الوسطية على جزء من طريق الملك عبدالله الثاني، ممتدا من الدوار الثامن وحتى نفق الملتقى بطول يقارب 1600 متر، واشتملت الأعمال تنفيذ أطراف خرسانية، وأعمال ردم وتمهيد دقيقة، بالإضافة إلى أعمال زراعة وتشجير لتحسين المظهر الجمالي، ودهان الأرصفة.