 
الأربعاء 2024-12-11 01:53 م
 

الأشغال تحيل عطاء لتنفيذ 3 مدارس في إربد والبلقاء

وزارة الأشغال العامة والإسكان
وزارة الأشغال العامة والإسكان
الأربعاء، 11-12-2024 12:09 م
الوكيل الإخباري-   أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان عطاءً لتنفيذ 3 مدارس في محافظتي اربد والبلقاء ضمن مشروعات الحزمة السابعة لمجموعة المدارس الممولة من بنك الإعمار الألماني وبكلفة إجمالية بلغت 8.3 مليون دينار.اضافة اعلان


وخلال اطلاعه على عرض حول المشروعات، وجه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إدارة الأبنية إلى تسليم المواقع للمقاولين ومتابعة بدء الأعمال لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المقرر.

وثمن أبو السمن تعاون بنك الإعمار الألماني، ومن خلفه الحكومة الألمانية الصديقة لما تقدمه من دعم لمشروعات القطاع التربوي والقطاعات الأخرى، وبصورة تعكس عمق العلاقة التي تربط الأردن وألمانيا.

وتتضمن الحزمة السابعة إنشاء مدارس جديدة تحتوي على غرف صفية، مختبرات، رياض أطفال، قاعة متعددة الأغراض، أعمال ميكانيكية، أعمال كهربائية، تمديدات مياه وصرف صحي، نظام طاقة شمسية NetZero، إضافة إلى أعمال الموقع العام من ساحات وأسوار ومنشآت فرعية.

ويشمل العطاء إقامة مبنى جديد لمدرسة سكينة بنت الحسين الأساسية في محافظة إربد، مكون من مبنى رئيسي مكون من ثلاثة طوابق بمساحة تقارب 3576 مترًا مربعًا، ويحتوي على 13 صفًا ورياض أطفال عدد 2.

وفي محافظة اربد أيضا يتم إنشاء مبنى مدرسة أيدون الثانوية مكون من أربعة طوابق بمساحة 5500 متر مربع تحوي 25 صفا ،إضافة الى رياض أطفال عدد 2.

أما المدرسة الثالثة والتي ستقام في محافظة البلقاء فهي مدرسة حي حمزة الأساسية، المكونة من مبنى رئيسي يحوي طابق تسوية بالإضافة إلى أربعة طوابق بمساحة 4927 مترا مربعا وتحوي 23 صفا ،إضافة الى رياض أطفال عدد 2.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية عاجل الأردن.. تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة على قطاعات جديدة اعتبارا من العام المقبل

فلف

فن ومشاهير "إنستغرام" يضع أحمد حلمي في ورطة مع الفنانين

جانب من اللقاء

أخبار محلية الملك يؤكد خلال استقباله رئيس وزراء العراق ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها

ي

فن ومشاهير حفلات ديسمبر.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد في دبي

قل

فن ومشاهير أزمة زينة واحمد عز الى الواجهة من جديد

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب عن الشرق الأوسط: حل أزمتها أسهل من أوكرانيا

أرشيفية

عربي ودولي شاهد - هذا ما تم العثور عليه في قصر بشار الأسد

جانب من الجولة التفقدية

أخبار محلية نائب أمين عمان يتفقد شارع الوكالات



 




الأكثر مشاهدة