الأشغال تحيل عطاء لتنفيذ 3 مدارس في إربد والبلقاء

وخلال اطلاعه على عرض حول المشروعات، وجه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إدارة الأبنية إلى تسليم المواقع للمقاولين ومتابعة بدء الأعمال لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المقرر.
وثمن أبو السمن تعاون بنك الإعمار الألماني، ومن خلفه الحكومة الألمانية الصديقة لما تقدمه من دعم لمشروعات القطاع التربوي والقطاعات الأخرى، وبصورة تعكس عمق العلاقة التي تربط الأردن وألمانيا.
وتتضمن الحزمة السابعة إنشاء مدارس جديدة تحتوي على غرف صفية، مختبرات، رياض أطفال، قاعة متعددة الأغراض، أعمال ميكانيكية، أعمال كهربائية، تمديدات مياه وصرف صحي، نظام طاقة شمسية NetZero، إضافة إلى أعمال الموقع العام من ساحات وأسوار ومنشآت فرعية.
ويشمل العطاء إقامة مبنى جديد لمدرسة سكينة بنت الحسين الأساسية في محافظة إربد، مكون من مبنى رئيسي مكون من ثلاثة طوابق بمساحة تقارب 3576 مترًا مربعًا، ويحتوي على 13 صفًا ورياض أطفال عدد 2.
وفي محافظة اربد أيضا يتم إنشاء مبنى مدرسة أيدون الثانوية مكون من أربعة طوابق بمساحة 5500 متر مربع تحوي 25 صفا ،إضافة الى رياض أطفال عدد 2.
أما المدرسة الثالثة والتي ستقام في محافظة البلقاء فهي مدرسة حي حمزة الأساسية، المكونة من مبنى رئيسي يحوي طابق تسوية بالإضافة إلى أربعة طوابق بمساحة 4927 مترا مربعا وتحوي 23 صفا ،إضافة الى رياض أطفال عدد 2.
بترا
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