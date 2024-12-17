الأشغال تستأنف العمل في ثلاث مدارس أوقفت عقود المقاولين فيها

الوكيل الإخباري- استأنفت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل في مشاريع أبنية مدرسية كان قد توقف العمل فيها بعد إخلال المقاولين بالشروط العقدية ما دفع الوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية وصولا الى فسخ عقود المقاولين واستبعادهم من العمل وملاحقتهم بالأضرار المادية وفق المقتضى القانوني لعقد المقاولة.

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