الأشغال تستأنف العمل في ثلاث مدارس أوقفت عقود المقاولين فيها

حيث سلمت الوزارة موقع مدرسة الحسنية الأساسية للبنين في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان، للمقاول الجديد لاستكمال أعمال المشروع الذي أوقفت الوزارة عقد المقاولة معه بعد أن تجاوز المدة العقدية لإنهاء المشروع بضعف المدة المقررة تقريبا.
ويستكمل المقاول الجديد الأعمال المتبقية والبالغة نحو 25% من كامل أعمال مبنى المدرسة المكونة من خمسة طوابق بمساحة إجمالية بلغت 5020 متر مربع وتحوي 30 غرفة صفية و 4 مختبرات، ومكتبة ومسرح بالاضافة للأعمال الخارجية من ممرات وأرصفة ومواقف السيارات والملعب.
وفي محافظة جرش استؤنف العمل في مشروع مبنى مدرسة علي بن ابي طالب الأساسية للبنين، التي توقف العمل فيها وفسخ عقد المقاول بسبب تأخر المقاول السابق في تنفيذ الأعمال.
وتبلغ نسبة الأعمال المتبقية نحو 30% من كامل أعمال المدرسة التي تبلغ مساحتها 3300 متر مربع وتحوي 12 غرفة صفية و5 مختبرات ومكتبة بالاضافة للأعمال الخارجية من ممرات وأرصفة ومواقف السيارات بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية وتنسيق الموقع العام.
وفي محافظة العاصمة أيضا باشر المقاول استكمال الأعمال في مدرسة الخضراء الأساسية المختلطة، التي تبلغ نسبة الأعمال المتبقية فيها 20% من مجمل أعمال المشروع، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ (3400) م2 شاملاً جميع الأعمال والأعمال الخارجية.
وتحوي المدرسة 12 غرفة صفية ومختبران ومكتبة وقاعة متعددة الأغراض,ومن المنتظر انهاء العمل في المشاريع الثلاث خلال ستة أشهر ليتم تسليمها الى وزارة التربية والتعليم لاستكمال أعمال التجهيز والتأثيث تمهيدا لبدء العملية التعليمية في المدارس الثلاث مع بداية العام الدراسي المقبل.
استكمال الأعمال المعمارية والمدنية والكهروميكانيكية لمدرسة علي بن أبي طالب الأساسية للبنين / محافظة جرش المكونة عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة طوابق وروف وغرفة الحارس بمساحة إجمالية تبلغ (3298.66) م2 شاملاً جميع الأعمال والأعمال الخارجية من ممرات وأرصفة ومواقف السيارات بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية وتنسيق الموقع العام.
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