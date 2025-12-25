الأشغال تستضيف برنامجاً تدريبياً لتطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي

ونُفذ البرنامج وفق بيان الوزارة اليوم الخميس، خلال الفترة من 15 ولغاية 24 من الشهر الحالي، بمشاركة 22 متدرباً من العاملين في مجالات الرقابة والتدقيق الداخلي في عدد من الجهات ذات العلاقة.
وهدف البرنامج، إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الحديثة والمعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدراتهم على تطبيق أفضل الممارسات المهنية.
وتضمن البرنامج، محاور حول التخطيط المبني على المخاطر، وأخلاقيات المهنة والاستقلالية، وآليات إعداد التقارير الرقابية وفق المعايير الدولية، إلى جانب تطبيقات عملية.
