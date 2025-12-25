الخميس 2025-12-25 10:16 م

الأشغال تستضيف برنامجاً تدريبياً لتطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي

ب
جانب من البرنامج
الخميس، 25-12-2025 09:01 م

الوكيل الإخباري- استضاف نادي موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان "تطوير عمل وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي وفقاً للمعايير الدولية"، وذلك بالشراكة مع ديوان المحاسبة، في إطار تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية.

ونُفذ البرنامج وفق بيان الوزارة اليوم الخميس، خلال الفترة من 15 ولغاية 24 من الشهر الحالي، بمشاركة 22 متدرباً من العاملين في مجالات الرقابة والتدقيق الداخلي في عدد من الجهات ذات العلاقة.


وهدف البرنامج، إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الحديثة والمعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدراتهم على تطبيق أفضل الممارسات المهنية.


وتضمن البرنامج، محاور حول التخطيط المبني على المخاطر، وأخلاقيات المهنة والاستقلالية، وآليات إعداد التقارير الرقابية وفق المعايير الدولية، إلى جانب تطبيقات عملية.

 
 


