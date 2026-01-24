الأشغال تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك

02:19 م

الوكيل الإخباري- استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق الطفيلة باتجاه محافظة الكرك/ الطريق الملوكي، بطول 17.5 كم، وذلك من خلال تعبيده بالخلطة الإسفلتية الساخنة وتزويده بعناصر السلامة المرورية كافة بتكلفة إجمالية بلغت قرابة مليون و 900 ألف دينار.





ويعد هذا المشروع من أبرز مشروعات تحسين البنية التحتية على مقاطع الطريق الملوكي الرئيس التي أعلن عنها خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت العام الماضي في محافظة الطفيلة، في إطار خطط الحكومة لتطوير شبكة الطرق الرئيسة والحد من المعيقات المرورية والمنعطفات الخطرة، وتقليل الحوادث على الطرق المدرجة ضمن موازنات العام الماضي.



وقال مدير مديرية أشغال الطفيلة عمار الحجاج، إن المشروع يعد أحد العطاءات المركزية التي أعلنت عنها وزارة الأشغال العامة والإسكان وتم إدراجه ضمن مشروعات العام الماضي، مبينا أن الأعمال شملت إعادة تأهيل وصيانة المنطقة المستهدفة بالاتجاهين وتعديل المقطع العرضي للطريق إلى جانب تنفيذ أعمال التعبيد بالخلطات الإسفلتية الساخنة وإزالة الطبقات الإسفلتية القائمة وتجهيز الطريق بالطبقات اللازمة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.



وأوضح أن المشروع شمل أيضا تنفيذ عناصر السلامة المرورية على مقاطع الطريق من شواخص وإشارات مرورية ودهان للطريق وتركيب الحمايات الجانبية، لافتا إلى أن تنفيذه يأتي ضمن خطط الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة الطريق الملوكي وضمان ديمومته، وتعزيز مستويات السلامة المرورية للحد من الحوادث، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والزوار بين المحافظات الجنوبية.

