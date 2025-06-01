الأشغال تطلق برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأحد، برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج لعام 2025، برعاية الأمين العام الدكتور جمال قطيشات، وذلك في إطار التزام الوزارة بمسؤوليتها المجتمعية، ووفقا لإمكاناتها وطبيعة عملها.

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وبحسب بيان للوزارة، يهدف البرنامج إلى تمكين المهندسين حديثي التخرج من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل من خلال تدريب ممنهج ضمن إطار مؤسسي، يتم تنفيذه في مركز الوزارة ومديرياتها في مختلف المحافظات.