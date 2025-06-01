الأشغال تطلق برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج

وبحسب بيان للوزارة، يهدف البرنامج إلى تمكين المهندسين حديثي التخرج من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل من خلال تدريب ممنهج ضمن إطار مؤسسي، يتم تنفيذه في مركز الوزارة ومديرياتها في مختلف المحافظات.
ويشمل البرنامج تقديم الإرشاد المهني من خلال تعيين مرشدين من كوادر الوزارة لمتابعة المهندسين المتدربين، وتقديم المشورة والدعم الفني لهم، إلى جانب تقييم أدائهم بشكل دوري خلال فترة التدريب.
وبلغ عدد المهندسين المقبولين في البرنامج هذا العام 446 مهندسا ومهندسة، موزعين على مركز الوزارة وفروعها في المحافظات وتبلغ مدة التدريب 6 أشهر، يتقاضى خلالها المتدربون مكافأة شهرية.
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