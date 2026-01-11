الأشغال تطلق خطة وطنية لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات

09:55 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إطلاق خطتها التنفيذية والتوعوية الشاملة للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات على الطرق والمداخل الرئيسية للمحافظات لعام 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة، وتعزيز السلامة العامة، وتحسين المشهد الحضري في المملكة. اضافة اعلان





وباشرت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وضع التصاميم ونصوص الإعلانات التوعوية الخاصة بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة، ليتم عرضها بشكل بارز على اللوحات الإلكترونية الممتدة على طريق المطار من جسر مادبا وصولاً إلى جسر المطار، بالإضافة إلى التنسيق الميداني بين مديريات الأشغال والبيئة في كافة المحافظات لتحديد المواقع الحيوية لتركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية الجديدة.



وفي خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الميدانية، تسعى الوزارة لشراء شاحنة كانسة طرق متطورة (Truck Mounted Sweeper)، بما يسهم في رفع كفاءة أعمال النظافة الآلية على الطرق الرئيسية والحد من الآثار البيئية السلبية للإلقاء العشوائي.



وتتضمن الخطة برنامجًا زمنيًا مستمرًا للمشاركة في الورش التوعوية والحملات التطوعية الميدانية في مختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالتوازي مع حملة داخلية لنشر الوعي الثقافي والبيئي بين موظفي الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإرشادية في مواقع العمل، لتعزيز ثقافة الالتزام البيئي كجزء من المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.



وتؤكد الوزارة التزامها بنظام دقيق للمتابعة والتقييم الدوري لكافة أنشطة الخطة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وقياس الأثر الملموس على نظافة الطرق والبيئة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استدامة هذه الجهود الوطنية.

