الأربعاء 2026-05-06 08:42 ص

الأشغال تطلق لقاءً تشاوريًا لتعزيز الاستثمار في قطاع اللوحات الإعلانية

الأربعاء، 06-05-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-  في إطار سعيها المستمر لترسيخ أسس الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن دعوتها للمستثمرين والمهتمين بمجال الإعلانات الخارجية لحضور لقاء تشاوري موسع مخصص لمناقشة عطاءات الاستثمار في اللوحات الإعلانية على الطرق الواقعة ضمن اختصاصها، حيث تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى طرح أفكار تطويرية جديدة وعرض المقترحات المتعلقة بآليات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى مناقشة شروط العطاءات ومدد العقود المقترحة بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجدوى والشفافية.اضافة اعلان


ويشكل اللقاء منصة مباشرة للاستماع إلى ملاحظات المهتمين ومقترحاتهم حول التحديات التي تواجه قطاع الإعلانات، بما يسهم في تذليل العقبات وتطوير بيئة استثمارية محفزة تعزز من جودة الخدمات الإعلانية على الطرق الرئيسية. وتدعو الوزارة السادة الراغبين في المشاركة إلى الحضور إلى مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر أيار لعام 2026، وذلك من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا. كما أكدت الوزارة ضرورة التنسيق المسبق لتأكيد الحضور أو الاستفسار عبر العنوان الإلكتروني:

[email protected]

أو من خلال التواصل الهاتفي على الأرقام التالية:

+962799796830
+962777254110
 
 


