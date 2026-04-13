الأشغال تطلق مشروعا لإنارة ممر عمّان التنموي باستخدام الطاقة الشمسية

ويمتد المشروع على طول 42 كم، حيث بدأت الفرق الفنية بتوريد وتركيب وحدات إنارة LED عالية الكفاءة تعمل كلياً بالطاقة الشمسية، لتشمل مسار الممر بالكامل، مع إعطاء أولوية قصوى للتقاطعات الحيوية والمداخل والمخارج والمقاطع التي تشهد حركة مرورية كثيفة، لضمان أعلى معايير السلامة المرورية والرؤية الليلية وفق المواصفات العالمية المعتمدة.
ويعتمد المشروع على تقنيات الإنارة الذكية التي توفر نظام تحكم آلي متطور ينظم شدة الإضاءة بناءً على كثافة السير وتوقيتات الليل، كما يتيح النظام مراقبة أداء الأعمدة والبطاريات عن بُعد لضمان استدامة التشغيل وسرعة الصيانة.
وتكمن أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية في منح النظام استقلالية كاملة عن الشبكة الكهربائية التقليدية، مما ينهي عوائق انقطاع التيار أو حوادث الاعتداء على الكوابل، مع ضمان تخزين طاقة كافية للعمل بكفاءة عالية حتى في الظروف الجوية الغائمة، بما يخدم رؤية الوزارة في التحول نحو البنية التحتية الخضراء والذكية.
