الأشغال تطلق مشروعا لإنارة ممر عمان التنموي بالطاقة الشمسية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إن مشروع الإنارة الحديث لممر عمان التنموي أصبح حاليا في مرحلة الإحالة النهائية بعد أن تم طرح العطاء واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة، حيث يمتد المشروع على طول 42 كم وبتكلفة إجمالية تقدر بمليون و400 ألف دينار. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة في بيانها، صباح اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يأتي ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة السلامة المرورية، حيث سيتم توريد وتركيب وحدات إنارة LED عالية الكفاءة تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية مسار الممر بالكامل، مع التركيز المكثف على التقاطعات والمداخل والمخارج والمقاطع التي تتطلب معايير رؤية دقيقة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.



ويعتمد نظام الإنارة الجديد على تقنيات الإنارة الذكية التي تتيح التحكم الآلي الكامل في التشغيل والإطفاء، إلى جانب تنظيم شدة الإضاءة وفقا لكثافة حركة المرور وساعات الليل، وتوفير نظام مراقبة عن بعد لحالة الأعمدة والبطاريات، لضمان سرعة اكتشاف الأعطال وتقليل زمن الاستجابة للصيانة.



ويتميز النظام باستقلاليته عن شبكة الكهرباء التقليدية، ما يضمن استمرارية الإنارة وتجاوز مشاكل انقطاع التيار أو الاعتداءات على الكوابل، مع توفير قدرة تخزينية تضمن التشغيل بكفاءة حتى في الظروف الجوية الغائمة.



ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية للطرق الحيوية ودعم التحول الرقمي والبيئي في مشاريع الوزارة.



