الأشغال تطلق مشروعا لإنارة ممر عمان التنموي بالطاقة الشمسية

وأوضحت الوزارة في بيانها، صباح اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يأتي ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة السلامة المرورية، حيث سيتم توريد وتركيب وحدات إنارة LED عالية الكفاءة تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية مسار الممر بالكامل، مع التركيز المكثف على التقاطعات والمداخل والمخارج والمقاطع التي تتطلب معايير رؤية دقيقة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
ويعتمد نظام الإنارة الجديد على تقنيات الإنارة الذكية التي تتيح التحكم الآلي الكامل في التشغيل والإطفاء، إلى جانب تنظيم شدة الإضاءة وفقا لكثافة حركة المرور وساعات الليل، وتوفير نظام مراقبة عن بعد لحالة الأعمدة والبطاريات، لضمان سرعة اكتشاف الأعطال وتقليل زمن الاستجابة للصيانة.
ويتميز النظام باستقلاليته عن شبكة الكهرباء التقليدية، ما يضمن استمرارية الإنارة وتجاوز مشاكل انقطاع التيار أو الاعتداءات على الكوابل، مع توفير قدرة تخزينية تضمن التشغيل بكفاءة حتى في الظروف الجوية الغائمة.
ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية للطرق الحيوية ودعم التحول الرقمي والبيئي في مشاريع الوزارة.
-
أخبار متعلقة
-
504 آلاف دينار لتعبيد طرق ضمن حدود إربد الكبرى
-
وزيرة التنمية تطلع على واقع الخدمات في دار تربية وتأهيل الأحداث في اربد
-
نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب لهذه المدة
-
الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر
-
الأمن ينعى العميد المتقاعد نزيه الشرايدة
-
فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
محافظ جرش يتابع انقطاع الإنارة على طريق جرش- عجلون
-
"استثمار أموال الضمان" يحتفي بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة