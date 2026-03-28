الأشغال تطلق مشروعا لصيانة أجزاء من طريق إربد-عجلون

وتتضمن الأعمال الإنشائية في المشروع توسعة لبعض المنحنيات من خلال عمليات قطع وردم هندسية، ووضع طبقة "Topping" بسماكة 20 سم، تليها طبقة فرشيات وجه أول بسماكة 20 سم وطبقة فرشيات وجه ثاني بسماكة مماثلة، مع تنفيذ أعمال الرش التحضيري (MC).
كما يشتمل نطاق العمل على كشط الخلطة الإسفلتية من الطريق القائم حالياً، وإعادة تعبيد كامل عرض الطريق بطبقتين من الخلطة الإسفلتية (الرابطة والسطحية) بسماكة إجمالية تبلغ 12 سم، وصولاً إلى إنجاز الجزيرة الوسطية وأعمال الدهانات الطرقية الإرشادية.
وتبلغ مدة العمل في المشروع 120 يوما وهو ممول من موازنة مجلس محافظة اربد بقيمة نحو 200 الف دينار.
