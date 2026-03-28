الأشغال تطلق مشروعا لصيانة أجزاء من طريق إربد-عجلون

الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ مشروع توسعة وتعبيد جزء من طريق إربد وعجلون، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية ورفع كفاءة السلامة المرورية عليها.

وتتضمن الأعمال الإنشائية في المشروع توسعة لبعض المنحنيات من خلال عمليات قطع وردم هندسية، ووضع طبقة "Topping" بسماكة 20 سم، تليها طبقة فرشيات وجه أول بسماكة 20 سم وطبقة فرشيات وجه ثاني بسماكة مماثلة، مع تنفيذ أعمال الرش التحضيري (MC).



كما يشتمل نطاق العمل على كشط الخلطة الإسفلتية من الطريق القائم حالياً، وإعادة تعبيد كامل عرض الطريق بطبقتين من الخلطة الإسفلتية (الرابطة والسطحية) بسماكة إجمالية تبلغ 12 سم، وصولاً إلى إنجاز الجزيرة الوسطية وأعمال الدهانات الطرقية الإرشادية.