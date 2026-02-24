الأشغال تعلن إنجاز طريق صرفا – الأغوار

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنهاء أعمال العطاءات الخاصة بتنفيذ طريق صرفا – الأغوار الذي يمتد بطول 18 كيلو متراً وبكلفة إجمالية وصلت إلى 10.5 مليون دينار.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الطريق يشكل إضافة نوعية للمشاريع الحيوية كونه يربط محافظة الكرك بطريق البحر الميت عند منطقة غور حديثة، مما ينعكس إيجاباً على الواقع التنموي والاقتصادي ويقدم دعماً مباشراً لقطاعي النقل والسياحة في المنطقة.



يذكر أن العمل في المشروع جرى تقسيمه إلى ثلاثة عطاءات بمسافة 6 كيلومترات لكل جزء، حيث اكتمل تنفيذ الجزئين الأول والثالث خلال العامين الماضيين، في حين جرى إنجاز الخلطات الإسفلتية والمنشآت المائية للجزء الثاني مع استمرار العمل حالياً على اللمسات التكميلية النهائية التي تشمل أعمال الربراب وتبطين الخنادق وتجهيز السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية.