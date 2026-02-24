الأشغال تعلن إنجاز طريق صرفا – الأغوار

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الطريق يشكل إضافة نوعية للمشاريع الحيوية كونه يربط محافظة الكرك بطريق البحر الميت عند منطقة غور حديثة، مما ينعكس إيجاباً على الواقع التنموي والاقتصادي ويقدم دعماً مباشراً لقطاعي النقل والسياحة في المنطقة.
يذكر أن العمل في المشروع جرى تقسيمه إلى ثلاثة عطاءات بمسافة 6 كيلومترات لكل جزء، حيث اكتمل تنفيذ الجزئين الأول والثالث خلال العامين الماضيين، في حين جرى إنجاز الخلطات الإسفلتية والمنشآت المائية للجزء الثاني مع استمرار العمل حالياً على اللمسات التكميلية النهائية التي تشمل أعمال الربراب وتبطين الخنادق وتجهيز السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية.
ويتكون الطريق من مسربين مع أكتاف جانبية بعرض إجمالي يبلغ 11.10 متر، وقد شملت العمليات الإنشائية مراحل دقيقة من الحفر والردم وفرش الطبقات الإسفلتية، بالإضافة إلى تدعيم الطريق بعبارات أنبوبية وصندوقية لتصريف مياه الأمطار وجدران استنادية وحمايات هندسية وفق أعلى المواصفات الفنية، وهو ما سيؤدي في المحصلة إلى تحسين مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي في كافة المناطق المحيطة.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في إطلاق تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026
-
اجتماع يبحث مخالفات وسائل النقل وتحديث قطاع الشاحنات
-
إربد: إزالة 37 بسطة معيقة للمرور وإغلاق محل البان لمخالفته الشروط الصحية
-
إطلاق منصة "قصص من الأردن" لتوثيق السردية الأردنية مطلع آذار المقبل
-
إضافة خدمة طلب تحديث البيانات ضمن التحديث الجديد لتطبيق "سند"
-
أول تصريح لوزير العمل بعد تعديل مسودة قانون الضمان
-
خلال عام .. 635 طفلا و 1598 مرافقاً لهم نقلهم الأردن من غزَّة في رحلة علاج يقودها الجيش العربي
-
"أوقاف إربد" و"الكورة" تعقدان أولى المجالس العلمية الهاشمية