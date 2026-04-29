الأشغال تعلن إنهاء العمل في مشروع تأهيل طريق أم البساتين

وشملت الأعمال في المشروع تنفيذ أعمال قشط لطبقة الخلطة الإسفلتية القديمة، وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية جديدة محسنة بالبوليمر، وتركيب عاكسات أرضية ودهان، وبإشراف فني مباشر من مكتب أشغال لواء ناعور التابع لدى مديرية أشغال العاصمة.
وكانت الوزارة قد باشرت العمل في المشروع في منتصف آذار الماضي، وتم الانتهاء من المشروع ضمن المدة العقدية المحددة.
وتأتي هذه المشاريع ضمن خطط الوزارة الدورية لتأهيل الطرق وضمان استدامة البنية التحتية، وتأمين تنقل آمن للمواطنين من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق في المحافظة وتعزيز معايير السلامة المرورية عليها، استكمالًا لبرنامج الوزارة السنوي لتطوير الطرق الحيوية.
وتمول هذه المشاريع من موازنة مجلس محافظة العاصمة (اللامركزية).
