الأشغال تعلن إنهاء صيانة أجزاء متفرقة من طريق "السكنة - الكرامة" في الشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع صيانة أجزاء متفرقة من طريق السكنة باتجاه الكرامة في لواء الشونة الجنوبية، بطول إجمالي بلغ 2200 متر، بتمويل من موازنة مجلس محافظة البلقاء "اللامركزية".

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واشتملت الأعمال المنفذة في المشروع كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القديمة المتضررة، وتأهيل الطريق وتنفيذ طبقة جديدة من الخلطة الإسفلتية الساخنة، بالإضافة إلى تعزيز ورفع كفاءة الطريق من ناحية السلامة المرورية، وذلك بعمل دهان للمسارب باللونين الأبيض والأصفر لتأمين تنقل آمن للمواطنين وسالكي الطريق، حيث تمت متابعة العطاء وإنجازه بالكامل تحت إشراف فني مباشر من مكتب أشغال لواء الشونة الجنوبية.