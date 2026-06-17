الأربعاء 2026-06-17 06:36 م

الأشغال تعلن إنهاء صيانة أجزاء متفرقة من طريق "السكنة - الكرامة" في الشونة الجنوبية

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جانب من أعمال الصيانة
 
الأربعاء، 17-06-2026 05:18 م

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع صيانة أجزاء متفرقة من طريق السكنة باتجاه الكرامة في لواء الشونة الجنوبية، بطول إجمالي بلغ 2200 متر، بتمويل من موازنة مجلس محافظة البلقاء "اللامركزية".

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واشتملت الأعمال المنفذة في المشروع كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القديمة المتضررة، وتأهيل الطريق وتنفيذ طبقة جديدة من الخلطة الإسفلتية الساخنة، بالإضافة إلى تعزيز ورفع كفاءة الطريق من ناحية السلامة المرورية، وذلك بعمل دهان للمسارب باللونين الأبيض والأصفر لتأمين تنقل آمن للمواطنين وسالكي الطريق، حيث تمت متابعة العطاء وإنجازه بالكامل تحت إشراف فني مباشر من مكتب أشغال لواء الشونة الجنوبية.


وكانت الوزارة قد باشرت العمل في المشروع في بداية شهر نيسان الماضي، وتمكنت الكوادر المعنية من إنهاء كافة الأعمال المطلوبة قبل المرة العقدية المحددة له، وتأتي هذه المشاريع استكمالاً لبرنامج الوزارة السنوي لتطوير الطرق الحيوية، وضمن خططها الدورية لتأهيل الطرق وضمان استدامة البنية التحتية، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق في المحافظة وتعزيز معايير السلامة المرورية عليها.

 
 


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