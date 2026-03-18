الأربعاء 2026-03-18 02:17 م

"الأشغال" تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

الأربعاء، 18-03-2026 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان تفعيل حالة الطوارئ المتوسطة ورفع جاهزية الكوادر والآليات اعتباراً من صباح الأربعاء وحتى صباح السبت المقبل، وذلك للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار وهطولات مطرية غزيرة في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة تجنباً لمخاطر التشكيلات المائية المتوقعة، مؤكدة على أهمية الإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في كافة مديريات الأشغال بالمحافظات، أو عبر نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

وأكدت الوزارة أن العمل يجري ضمن أعلى مستويات التنسيق المشترك مع كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية المعنية وغرف العمليات المركزية لضمان ديمومة الخدمات والحفاظ على السلامة العامة، حيث تم تجهيز الفرق الميدانية والآليات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية، مع إمكانية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى إذا استدعت الحاجة ذلك وحسب تقييم مدراء الأشغال في الميدان.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع تطورات الحالة الجوية وتأثير المنخفض الجوي، فإنها تتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ الوطن والمواطنين، متمنية للجميع قضاء عطلة عيد آمنة وسعيدة في ظل هذه الأجواء، مع التأكيد على ضرورة اعتماد أرقام غرف العمليات المعلنة لطلب المساعدة: الرقم الموحد 106، وغرفة العمليات الرئيسية 065850111، بالإضافة إلى أرقام مديريات العاصمة 0780377291، الكرك 0780377231، جرش 0780377187، مادبا 0780377363، معان 0780377338، المفرق 0780377389، البلقاء 0780377413، الطفيلة 0780377160، عجلون 0780377324، الزرقاء 0780377125، العقبة 0780377351، إربد 0780377273، الرمثا 0780377388، والبتراء 0780377154.
 
 


انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

شؤون برلمانية عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق. أحذية

المرأة والجمال أحذية الكعب العالي لإطلالة أنيقة في عيد الفطر

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

فن ومشاهير ‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

منوعات يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

طب وصحة التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم



 






