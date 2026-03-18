"الأشغال" تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة تجنباً لمخاطر التشكيلات المائية المتوقعة، مؤكدة على أهمية الإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في كافة مديريات الأشغال بالمحافظات، أو عبر نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.
وأكدت الوزارة أن العمل يجري ضمن أعلى مستويات التنسيق المشترك مع كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية المعنية وغرف العمليات المركزية لضمان ديمومة الخدمات والحفاظ على السلامة العامة، حيث تم تجهيز الفرق الميدانية والآليات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية، مع إمكانية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى إذا استدعت الحاجة ذلك وحسب تقييم مدراء الأشغال في الميدان.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع تطورات الحالة الجوية وتأثير المنخفض الجوي، فإنها تتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ الوطن والمواطنين، متمنية للجميع قضاء عطلة عيد آمنة وسعيدة في ظل هذه الأجواء، مع التأكيد على ضرورة اعتماد أرقام غرف العمليات المعلنة لطلب المساعدة: الرقم الموحد 106، وغرفة العمليات الرئيسية 065850111، بالإضافة إلى أرقام مديريات العاصمة 0780377291، الكرك 0780377231، جرش 0780377187، مادبا 0780377363، معان 0780377338، المفرق 0780377389، البلقاء 0780377413، الطفيلة 0780377160، عجلون 0780377324، الزرقاء 0780377125، العقبة 0780377351، إربد 0780377273، الرمثا 0780377388، والبتراء 0780377154.
أخبار متعلقة
صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر
اختتام المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن
هل تسقط صلاة الجمعة إن وافقت أول أيام العيد ؟ الإفتاء تحسم الجدل
ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية
الأطفال يشكلون أكثر من 40% من إجمالي المستفيدين من برامج المعونة
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
2.5 مليون دينار دعم حكومي لتعزيز مخزون المؤسسة الاستهلاكية المدنية الاستراتيجي من السلع
الأردن يتحرى هلال شوال الخميس