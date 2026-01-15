الأشغال تفتح باب التقديم لبرنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج لعام 2026

ويأتي هذا البرنامج ضمن إطار مسؤولية الوزارة المجتمعية، ويهدف إلى تزويد المهندسين حديثي التخرج بمجموعة من المهارات والخبرات العملية، عبر تدريبهم في المركز الرئيسي للوزارة ومديريات الأشغال في مختلف المحافظات، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.
ويستمر التدريب لمدة ستة أشهر، ويتضمن برامج مهنية مؤسسية تمنح المهندس المتدرب الخبرة العملية اللازمة لممارسة تخصصه.
وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم عبر تطبيق سند أو من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة على موقعها الرسمي.
وشددت الوزارة على شروط التقديم، والتي تتضمن:
أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
ألا يزيد مرور ثلاث سنوات على تاريخ التخرج.
أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين الأردنيين.
ألا يكون قد تدرب سابقًا لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر.
ألا يكون قد عمل في مجال تخصصه أو يمارس أي مهنة حاليًا.
عدم قبول من سبق له الانخراط في البرنامج خلال السنوات السابقة.
ولفتت الوزارة إلى أن الوثائق المطلوبة تشمل كتاب حديث من نقابة المهندسين الأردنيين يفيد بأن المهندس لم يسبق له التدريب في البرنامج.
وتؤكد الوزارة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم هو 24 كانون الثاني 2026.
