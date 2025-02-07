 
الجمعة 2025-02-07 04:19 م
 

الأشغال تنثر الملح على عدد من الطرق تحسبا لحدوث الانجماد‬

نثر الملح
نثر الملح
الجمعة، 07-02-2025 04:09 م
الوكيل الإخباري-   بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، منذ الليلة الماضية ‬بنثر الملح على عدد من الشوارع الرئيسية والجسور المرورية والمنحدرات، لمواجهة حالة الانجماد المتوقعة خلال الليل وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتؤكد الوزارة أن نثر الملح يتم ضمن مسارات محددة، وعلى المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية وان آلياتها ستواصل عملية رش الملح حتى انتهاء حالة  الانجماد وتشكل الصقيع في ساعات المساء.

وكانت آليات الوزارة وفرقها الميدانية قد تعاملت منذ يوم الأربعاء مع عشرات البلاغات والملاحظات خلال المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة، وأظهرت كوادر الوزارة مهنية وكفاءة عالية في التعامل مع تلك البلاغات، كما قامت الآليات بنثر الملح الليلة الماضية على عدد من الطرق في محافظة الطفيلة وإقليم البتراء ومرتفعات الشوبك.

وتهيب وزارة الأشغال العامة والإسكان أخذ الحيطة والحذر على الطرق الخارجية خصوصا خلال ساعات الليل وتجنب القيادة في الساعات المتأخرة إلا للضرورة القصوى، ومتابعة البيانات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية ومديرية الأمن العام وإتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات المختصة .
 
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