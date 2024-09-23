الأشغال: تنظيف مجاري السيول ومعالجة أماكن تجمع مياه الأمطار استعدادا للشتاء

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان ضرورة الاستعداد التام للتعامل مع أي ظروف جوية استثنائية خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب موسم الشتاء.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة إنها تعمل على تطبيق خطة الطوارئ التي يجري إعدادها وتحديثها استنادا الى نتائج خطة الطوارئ للعام الماضي، ومعالجة مواقع تجمع مياه الأمطار التي تكررت البلاغات والملاحظات حولها ووضع الحلول المطلوبة وفق القدرات المتاحة.