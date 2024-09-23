الأشغال: تنظيف مجاري السيول ومعالجة أماكن تجمع مياه الأمطار استعدادا للشتاء
الإثنين، 23-09-2024
10:37 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/703879
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الوكيل الإخباري-
أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان ضرورة الاستعداد التام للتعامل مع أي ظروف جوية استثنائية خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب موسم الشتاء.
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وقالت الوزارة إنها تعمل على تطبيق خطة الطوارئ التي يجري إعدادها وتحديثها استنادا الى نتائج خطة الطوارئ للعام الماضي، ومعالجة مواقع تجمع مياه الأمطار التي تكررت البلاغات والملاحظات حولها ووضع الحلول المطلوبة وفق القدرات المتاحة.
وأضافت أنها تعمل على متابعة تنظيف مجاري السيول والأودية وتفقد الآليات وكافة اللوازم الأخرى وإعداد فرق العمل الميدانية، التي سيتم توزيعها على كافة الطرق التابعة للوزارة في محافظات المملكة كافة.