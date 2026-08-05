الأربعاء 2026-08-05 06:44 م

الأشغال تنهي أعمال الصيانة لعدد من الطرق ضمن إقليم الجنوب

الأشغال تنهي أعمال الصيانة لعدد من الطرق ضمن إقليم الجنوب
ارشيفية
 
الأربعاء، 05-08-2026 06:28 م
الوكيل الإخباري-   أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب، وذلك ضمن عطاء "صيانة عدة طرق في إقليم الجنوب للعطاءات الممولة من القرض الكويتي (المرحلة الثالثة)"، الذي تبلغ قيمته نحو 3.9 مليون دينار.اضافة اعلان


وشملت أعمال الصيانة طريق الخرزة – الذراع بطول 4 كم، وطريق القطرانة الصحراوي بطول 2.7 كم، إضافة إلى طريق القطرانة – الكرك بطول 7 كم، حيث تضمنت الأعمال إزالة طبقة الخلطة الإسفلتية القديمة، وتنفيذ طبقة جديدة من الخلطة الإسفلتية الساخنة المحسنة بالبوليمر، إلى جانب تنفيذ أعمال السلامة المرورية المتكاملة، والتي شملت دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطط الدورية والشاملة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان لتأهيل شبكة الطرق في مختلف محافظات المملكة، وضمان استدامة البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق الحيوية، بما يسهم في توفير تنقل آمن وسلس للمواطنين، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، استكمالًا لبرنامج الوزارة السنوي المستدام.
 
 


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