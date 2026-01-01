"الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي

وصرح وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، أن كوادر الوزارة والجهات المنفذة تمكنت من إتمام كافة الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن المشروع الذي كان من المتوقع أن يستغرق 180 يوماً، أُنجز قبل موعده التعاقدي بـ 60 يوماً، مما يعكس جدية الوزارة في تسريع وتيرة العمل على الطرق الحيوية لتقليل فترات الإغلاق وضمان سلامة سالكي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
2025 .. ولي العهد نقل للأردن تكنولوجيا المستقبل وأعلن عن توثيق السَّردية الأردنية
-
دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ
-
محمية صرة الطبيعية في المفرق تتوشح بالغطاء الأخضر بعد سنين الجفاف
-
معدل التنفيذ الشرعي يتيح المراقبة الإلكترونية بدل الحبس
-
الأردن يعرب عن أصدق التعازي والمواساة لسويسرا
-
بلدية كفرنجة الجديدة تفعل غرفة العمليات خلال المنخفض الجوي
-
بلدية بيرين الجديدة تُطلق حزمة مشاريع لمرحلة تنموية جديدة
-
الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي