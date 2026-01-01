"الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الخميس، عن إنجاز مشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في المنطقة الممتدة من "الحميمة" وحتى "القويرة"، وبطول إجمالي بلغ 25 كيلومتراً للاتجاهين، وذلك في وقت قياسي وقبل الموعد المقرر لانتهاء الأعمال بنحو شهرين.

