الخميس 2026-01-01 05:34 م

"الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي

"الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي
"الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي
الخميس، 01-01-2026 04:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الخميس، عن إنجاز مشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في المنطقة الممتدة من "الحميمة" وحتى "القويرة"، وبطول إجمالي بلغ 25 كيلومتراً للاتجاهين، وذلك في وقت قياسي وقبل الموعد المقرر لانتهاء الأعمال بنحو شهرين.

اضافة اعلان


وصرح وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، أن كوادر الوزارة والجهات المنفذة تمكنت من إتمام كافة الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن المشروع الذي كان من المتوقع أن يستغرق 180 يوماً، أُنجز قبل موعده التعاقدي بـ 60 يوماً، مما يعكس جدية الوزارة في تسريع وتيرة العمل على الطرق الحيوية لتقليل فترات الإغلاق وضمان سلامة سالكي الطريق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

2025 .. ولي العهد نقل للأردن تكنولوجيا المستقبل وأعلن عن توثيق السَّردية الأردنية

أخبار محلية 2025 .. ولي العهد نقل للأردن تكنولوجيا المستقبل وأعلن عن توثيق السَّردية الأردنية

ت

عربي ودولي مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباك مع المتظاهرين

دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ

أخبار محلية دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ

"الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي

أخبار محلية "الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي

مع 253 شركة مُحتضنة وأكثر من 6 آلاف فعالية وقرابة 400 ألف مستفيد حتى الآن

أخبار الشركات منصّة زين تختتم 2025 بزخمٍ من الإنجازات والشراكات والبرامج الريادية

ف

فيديو منوع طريقة بسيطة لإعداد حلوى التوست المقرمشة

فل

فيديو منوع مقطع بعنوان: الرياضيات أسهل مما نتخيل… لكن تم تصعيبها علينا

ل

فيديو منوع "ما أجمل الرحمة".. قطة قامت بتبني 8 صغار قنافذ فقدوا والدتهم، وبدأت تعتني بهم كأنها أمهم 🥹💔



 






الأكثر مشاهدة