الأشغال تُنهي مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص

وقد تضمنت الأعمال الإنشائية التي امتدت على مسافة 1.100 كم قشط طبقات الخلطة الإسفلتية المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة، فضلاً عن تعزيز الطريق بالعاكسات الأرضية والدهانات والشواخص الإرشادية والتحذيرية اللازمة لرفع سوية السلامة المرورية.
وكانت الوزارة قد باشرت التنفيذ في نهاية شهر آذار من العام الحالي، مما يعكس الكفاءة في إدارة الجدول الزمني للمشروع الممول من موازنة مجلس محافظة العاصمة (اللامركزية) والذي أشرف على تنفيذه مكتب أشغال جنوب عمان التابع لمديرية أشغال العاصمة.
ويندرج هذا المشروع في إطار خطط الوزارة الدورية الرامية إلى تأهيل البنية التحتية وضمان استدامتها، سعياً لتوفير تنقل آمن للمواطنين ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية في مختلف مناطق المملكة بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة العامة.
