الأشغال: صيانة لإنارة طريق المطار ومواقع أخرى خلال عطلة العيد

حيث ستقوم الوزارة باستبدال نحو 1350 وحدة إنارة منها 900 وحدة (LED) من منطقة الدوار الثامن وحتى جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي، وبالتعاون مع شركة الكهرباء الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ومديرية الأمن العام، حيث كانت قد بدأت باستبدال اللوحات الكهربائية وبعض الكوابل منذ عدة أيام.
وتلفت الوزارة عناية الإخوة المواطنين إلى أنه سيتم غلق المسرب الملاصق للجزيرة الوسطية على طريق المطار خلال فترة العمل الممتدة من الساعة الواحدة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحا وطيلة أيام عطلة عيد الفطر.
وتهيب الوزارة بسالكي طريق المطار خلال الأيام المقبلة توخي الحيطة والحذر خلال فترة العمل والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها وعن الشركاء في مديرية الأمن العام وبالشواخص الارشادية والتحذيرية التي سيتم تعزيز الموقع فيها.
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