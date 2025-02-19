الأشغال: 114 فرقة ميدانية و350 آلية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزيتها المستمرة والعالية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، حيث تم تجهيز 114 فرقة ميدانية تساندها 350 آلية منها كاسحات للثلوج منتشرة في مختلف مناطق المملكة وحسب الخصوصية الجغرافية لكل منطقة.

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وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، إضافة إلى تجهيز 14 غرفة عمليات في مديريات الأشغال في المحافظات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية في مركز الوزارة وتفعيل آليات التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية.



وأكد أن الوزارة زودت مدراء الأشغال ومدراء المكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين الكوادر كافة في الموقع، وتجهيز برنامج بلاغات طوارئ لزيادة التفاعل مع المواطنين وسرعة الاستجابة يعمل على الهواتف الذكية يجري من خلاله الإبلاغ عن أي حادث بإرسال صورة أو مقطع صوتي أو مقطع فيديو عن البلاغ من خلال التطبيق الذي يعمل على نظام (GIS) والذي يظهر إحداثيات الموقع بدقة بمجرد وصول البلاغ ويحدد الفرقة الميدانية والآلية الأقرب لموقع البلاغ.