الأشغال: 114 فرقة ميدانية و350 آلية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، إضافة إلى تجهيز 14 غرفة عمليات في مديريات الأشغال في المحافظات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية في مركز الوزارة وتفعيل آليات التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية.
وأكد أن الوزارة زودت مدراء الأشغال ومدراء المكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين الكوادر كافة في الموقع، وتجهيز برنامج بلاغات طوارئ لزيادة التفاعل مع المواطنين وسرعة الاستجابة يعمل على الهواتف الذكية يجري من خلاله الإبلاغ عن أي حادث بإرسال صورة أو مقطع صوتي أو مقطع فيديو عن البلاغ من خلال التطبيق الذي يعمل على نظام (GIS) والذي يظهر إحداثيات الموقع بدقة بمجرد وصول البلاغ ويحدد الفرقة الميدانية والآلية الأقرب لموقع البلاغ.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت هذا العام بتلقي البلاغات عبر الرقم الموحد 106 من أي هاتف خلوي ومن خلال أرقام غرف العمليات المعلنة على موقع الوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط طن ونصف من أشجار السنديان المقطوعة في عجلون
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة إربد تدعو المزارعين إلى الحيطة والحذر من خطر الصقيع والسيول المتوقعة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية
-
إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الخميس
-
الفراية: ضبط 11 مليون حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى السعودية خلال 6 أشهر
-
"الأمن العام" يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة
-
بورصة عمان تحدد أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك