الثلاثاء 2025-12-30 12:32 م

الأشغال: 154 بلاغا خلال 24 ساعة وتحويل السير من طريق وادي عربة إلى المعمورة

وزارة الأشغال العامة والإسكان
الثلاثاء، 30-12-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة، إن مديريات الأشغال في مختلف مناطق المملكة تعاملت مع 154 بلاغا خلال الساعات الـ 24 الماضية، تركز معظمها حول ارتفاع منسوب المياه وانجراف الأتربة والحجارة على الطرق، جراء الحالة الجوية السائدة.

وأوضح محارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الفرق الميدانية تعاملت مع البلاغات أولا بأول، مؤكدا أن جميع الطرق الواقعة ضمن اختصاص الوزارة سالكة، باستثناء طريق وادي عربة، نتيجة انجراف جزء من الطريق في منطقة غور نميرة.
وجرى تحويل حركة السير على طريق المعمورة – الطفيلة وصولا إلى الطريق الصحراوي، إلى حين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، ويتم حاليا تجهيز تحويلة إضافية على طريق وادي عربة محاذية للطريق لتحويل السير عليها.


وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، أشار إلى أن فريقا فنيا من الوزارة سيجري دراسة فنية شاملة لوضع الطريق المتضرر، تمهيدا لتحديد المستلزمات والإجراءات اللازمة لمعالجة الأضرار وإعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن.


وأكد محارمة، أن الفرق الميدانية متواجدة في الميدان منذ مساء الجمعة، وتعمل بشكل متواصل لمعالجة الملاحظات الواردة، وضمان ديمومة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والقروية.

 
 


