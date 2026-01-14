الأشغال: 46 بلاغًا عالجتها كوادر الوزارة خلال المنخفض الجوي

11:06 ص

الوكيل الإخباري- أفاد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، بأن كوادر الوزارة تعاملت مع 46 بلاغًا رئيسًا، بالإضافة إلى عدد من البلاغات الروتينية المتعلقة بالحالة الجوية التي أثرت على المملكة منذ يوم الاثنين الماضي حتى مساء أمس.





وأضاف المحارمة أن طبيعة البلاغات تركزت على ارتفاع منسوب المياه وتجمعها على الطرق والأنفاق، وانجراف الأتربة والطمي وتساقط الحجارة، بالإضافة إلى تطاير بعض اللوحات الإرشادية والتحذيرية، ولا سيما على الطريق الصحراوي، مشيرًا إلى أن كوادر الوزارة تعاملت معها ميدانيًا فورًا لضمان السلامة العامة واستمرارية الحركة المرورية.



وبيّن أن مديرية أشغال العاصمة تعاملت مع ارتفاع منسوب المياه في عدة مواقع، أبرزها طريق المطار ونفقي القسطل والمنشية، وتجمعات مائية في عين الباشا ومحيط جامعة الشرق الأوسط، حيث جرى إغلاق بعض المواقع احترازيًا لحين معالجة الملاحظات الفنية.



وأوضح أن مديريات أشغال الزرقاء ومادبا وإربد نفذت أعمالًا ميدانية مكثفة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه والانجرافات الناتجة عن جريان السيول، وتنظيف الخنادق الجانبية والعبارات، إلى جانب أعمال صيانة عاجلة خلال الجولات التفقدية، بما في ذلك معالجة حفرة في طريق الهاشمية بالزرقاء باستخدام خلطة إسفلتية باردة.



ولفت إلى أن مديريات أشغال الرمثا والمفرق وجرش والبلقاء تعاملت مع بلاغات متفرقة تمثلت بارتفاع منسوب المياه وتجمعها في عدد من المواقع والعبارات، فيما لم تسجل مديرية أشغال عجلون أية ملاحظات خلال فترة المنخفض الجوي. أما بلاغات محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، فتركزت على تطاير لوحات إرشادية وتحذيرية على الطريق الصحراوي، وانجرافات أتربة وحجارة، وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق والجسور.



وأشار المحارمة إلى أن الإجراءات اللازمة اتخذت، ويجري استكمال المعالجات في عدد من المواقع، كما نفذت كوادر الوزارة جولات تفقدية اعتيادية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطرق والعبارات ضمن مناطق الاختصاص، فيما جرى مساندة البلديات خارج اختصاص الوزارة.

