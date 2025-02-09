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الأطباء تنظم وقفة احتجاجية غداً الإثنين رفضاًُ لقرارات المجلس الطبي الأردني

نقابة الأطباء الأردنية
نقابة الأطباء الأردنية
الأحد، 09-02-2025 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن مجلس نقابة الأطباء الأردنية عن رفضه التام للتعليمات الصادرة عن المجلس الطبي الأردني ، لإجحافها في حقوق الأطباء .اضافة اعلان


ودعت النقابة كافة الأطباء والطبيبات للحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها أمام المجلس الطبي الأردني غداً الإثنين الموافق ١٠ / ٢ / ٢٠٢٥ الساعة الخامسة عصراً .
 
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