الأطباء تنظم وقفة احتجاجية غداً الإثنين رفضاًُ لقرارات المجلس الطبي الأردني

11:06 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن مجلس نقابة الأطباء الأردنية عن رفضه التام للتعليمات الصادرة عن المجلس الطبي الأردني ، لإجحافها في حقوق الأطباء . اضافة اعلان





ودعت النقابة كافة الأطباء والطبيبات للحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها أمام المجلس الطبي الأردني غداً الإثنين الموافق ١٠ / ٢ / ٢٠٢٥ الساعة الخامسة عصراً .







