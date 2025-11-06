الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره الشهري عن شهر تشرين الأول 2025

وضمن المشروع، تم تنفيذ زيارات ميدانية وعقد اجتماعات مع الجهات المعنية في عدد من المواقع السياحية، بهدف جمع المعلومات اللازمة لإعداد التوصيات واستكشاف فرص التحسين الممكنة.
وبهدف تعزيز التواصل مع أولياء أمور الطلبة، نفذ المجلس 14 جلسة حوارية مع أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس البديلة لطلبة السكن الداخلي في الأقاليم الثلاث بمشاركة 253 ولي أمر.
ونفذ المجلس 31 برنامجاً تدريبياً، تنوعت ما بين برامج توعوية وبرامج متخصص، استهدف (662) مشارك ومشاركة من مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ركزت البرامج التوعوية على النهج الحقوقي وإتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين تمحورت البرامج المتخصصة حول برنامج "التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة البصرية" و"تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية كمقدمي لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية ضمن إطار دامج وشمولي" و"تعزيز البيئة التشغيلية الدامجة في المطاعم السياحية" و"خارطة الطريق لبيئة الأطفال الصديقة للتعلم الدامج في مرحلة رياض الأطفال" و"أساسيات طريقة برايل" و"طرق التواصل مع النساء المعنفات من ذوات الإعاقة وغيرها.
واختتم مركز العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى مشروع "التمكين من أجل التمكين"، والذي جاء بهدف تمكين المحاميين والقانونيين من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال المهن القانونية.
وفي إطار تعزيز الدمج الوظيفي، أنهى المجلس تحديد متطلبات تعيين (20) موظفاً من ذوي الإعاقة في وزارتي العدل والتربية والتعليم. كما استقبل المجلس 7 شكاوى تتعلق بالعمل تم حلها وإغلاقها جميعاً.
وأنهى المجلس 33 زيارة ميدانية وكشفية، شملت مدارس ومؤسسات قطاع عام ومراكز أمنية ومناطق أثرية وجمعيات، وإعداد تقارير فنية لتحديد الكلف المالية للتهيئة المطلوبة في تلك المؤسسات.
كما نفذ المجلس 5 زيارات ميدانية لمراكز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع التوصيات اللازمة لتصويب الأوضاع في تلك المراكز.
وفي سياق متصل، أجرى المجلس 11 زيارة ميدانية للمؤسسات الحاصلة على الاعتماد، للمتابعة والتحقق من امتثالها لمتطلبات المعايير الوطنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد.
كما استمر المجلس بمتابعة استقبال الشكاوى والاستفسارات حيث تعامل مع 139استفسار وشكوى، وتم الرد عليها عبر مختلف قنوات الاتصال (مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، والمنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى، وعبر الهاتف).
وفي المجال التشريعي، فقد تم اصدار تعليمات البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، والتي نصّت على تشكيل لجان فنية لتقييم حالة طالبي البطاقة، ولجنة لإصدار البطاقة لدراسة التقارير ومقابلة المتقدمين وإصدار القرار بالمنح أو الرفض، إضافة إلى لجنة للاعتراض والتدقيق. كما تضمنت التعليمات إجراءات تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني المخصص، وإصدار قائمة تصنيف الإعاقات والرمز الخاص بكل إعاقة.
وفي العدد ذاته، صدرت تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي لسنة (2025)، والتي نصّت على تشكيل لجان فنية لتأهيل وترخيص الخبراء، وحدّدت شروط العضوية ومهامها وآلية عملها وشروط الحصول على الرخصة وتجديدها.
