الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره الشهري عن شهر تشرين الأول 2025

الوكيل الإخباري- بهدف ضمان تكافؤ الفرص وإمكانية الوصول للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بدأ المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة العمل بتنفيذ مشروعاً استشارياً وتحليلياً يهدف إلى تطوير توصيات عملية لتحسين إمكانية الوصول في المواقع الأثرية والتاريخية، وبناء قدرات قطاع السياحة على تحقيق الشمولية من خلال إعداد مواد تدريبية متخصصة. ويحظى هذا المشروع بدعم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص، الذي تتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي.

