الأعلى للسكان: الرضاعة الطبيعية تعزز صحة الأم والمولود وتخفض الفقر

وأكد المجلس الأعلى للسكان، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرضاعة الطبيعية تعد من أفضل الوسائل للوقاية من الأمراض والحد من وفيات الأطفال الرضع، كما تسهم في تحسين صحة الأمهات، لا سيما في الأسر ذات الدخل المتدني التي لا تتيح لها مواردها المالية شراء حليب الرضع الصناعي والذي قد يكون مكلفًا لبعض الأسر، فضلاً عن تجنب تكاليف علاج المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها الأطفال الذين لا يعتمدون على حليب أمهاتهم.
وشدد المجلس على أن زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية ومدتها ينبغي أن تكون من أولويات السياسات الصحية والاجتماعية في كل مجتمع.
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