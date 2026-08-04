الأعلى للسكان: الرضاعة الطبيعية تعزز صحة الأم والمولود وتخفض الفقر

الوكيل الإخباري- يُحيي الأردن والعالم في الأسبوع الأول من شهر آب من كل عام أسبوع الرضاعة الطبيعية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "الرضاعة الطبيعية من أجل بداية مستدامة في الحياة: تعزيز ما هو ناجح"، ويركز على تتبع التقدم المحرز في زيادة ممارسة الرضاعة الطبيعية، وتحسين تغذية الرضع وصحتهم، والمساهمة في الحد من الفقر على مستوى الأسرة.

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وأكد المجلس الأعلى للسكان، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرضاعة الطبيعية تعد من أفضل الوسائل للوقاية من الأمراض والحد من وفيات الأطفال الرضع، كما تسهم في تحسين صحة الأمهات، لا سيما في الأسر ذات الدخل المتدني التي لا تتيح لها مواردها المالية شراء حليب الرضع الصناعي والذي قد يكون مكلفًا لبعض الأسر، فضلاً عن تجنب تكاليف علاج المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها الأطفال الذين لا يعتمدون على حليب أمهاتهم.