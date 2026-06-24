الأربعاء 2026-06-24 02:39 م

الأعلى للسكان يناقش بيانات الحالة والحركة الديموغرافية والصحة الإنجابية

شعار المجلس الأعلى للسكان
المجلس الأعلى للسكان
 
الأربعاء، 24-06-2026 12:39 م

الوكيل الإخباري-   عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاجتماع التنسيقي الأول لعام 2026 لأعضاء اللجنة الفنية الخاصة ببيانات السجلات الإدارية المتعلقة بالحالة والحركة الديموغرافية والصحة الإنجابية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان المجلس، الأربعاء، عقد الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية وهي وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الإحصاءات العامة، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة الإقامة والحدود ومديرية اللاجئين- مديرية الأمن العام/وزارة الداخلية.


وهدف الاجتماع الى متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تجويد وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية، استناداً إلى توصيات اللقاءات التشاورية السابقة، والتباحث بشأن إصدار البيانات الإدارية لعام 2025 وفق المنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة للحد من التباينات في البيانات التي تصدر عن كل جهة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

أخبار محلية المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

خسارة الأردن أمام الجزائر أنهت حظوظه في التأهل للدور الثاني في كأس العالم

كأس العالم لماذا ودعت الأردن المونديال وبقي العراق رغم هزيمتين؟

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

ترند حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته إثر حادث

فلسطين تحت مظلة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. 5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة ضمن "الفارس الشهم 3" حاملة الغذاء ومستلزمات الإيواء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته

البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

أخبار محلية البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تستضيف اليوم البحثي الأردني الأوروبي

بصث

فن ومشاهير سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة السادسة



 
 






الأكثر مشاهدة

 